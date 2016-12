07.12.2016

Jürgens schämt sich

Betrugsprozess gegen Linke-Politiker bis 2017

Potsdam - Der Linke-Politiker und frühere Landtagsabgeordnete Peer Jürgens hat im Betrugsprozess vor dem Amtsgericht Potsdam am Dienstag einen Teil der angeklagten Vorwürfe eingeräumt – und zugleich den Großteil zurückgewiesen. Der 36-Jährige erklärte, er habe von 2009 bis 2011 zu Unrecht Zuschüsse des Landtags für eine Zweitwohnung kassiert. „Für dieses Handeln schäme ich mich heute“, sagte Jürgens. Er habe einen „großen Fehler gemacht“, als er dem Landtag den Einzug in eine Potsdamer Eigentumswohnung Ende 2009 nicht gemeldet und Anfang 2012 versucht habe, dies zu vertuschen. Dazwischen bekam er Zweitwohnzuschüsse für die vorherige Mietwohnung in Potsdam. Den Schaden von 7400 Euro hat Jürgens bereits beglichen.

Die Staatsanwaltschaft Potsdam wirft ihm gewerbsmäßigen Betrug vor. Er soll sich von 2004 bis 2014 mit falschen Angaben zu seinem Wohnsitz Fahrkosten und Mietzuschüsse vom Landtag in Höhe von 87 000 Euro erschlichen haben. Zudem soll er bei der Kreistagswahl in Oder-Spree Wahlbetrug begangen haben, weil er in dem Landkreis gar nicht seinen Hauptwohnsitz gehabt haben soll. Statt wie dem Landtag gemeldet bis 2011 in Erkner bei seinen Eltern und dann in Beeskow, soll Jürgens zunächst in Berlin und dann in Potsdam erst in einer Miet-, später in einer Eigentumswohnung gelebt haben.

Jürgens erklärte nun, er sei davon ausgegangen, dass der Zuschuss auch für die Eigentumswohnung gezahlt werde. Ende 2011 habe er erfahren, dass dem nicht so ist. Anfang Februar 2012 habe er den Landtag dann erst über den Umzug informiert. Er habe dies aus Scham getan, weil er nicht zugeben wollte, zu Unrecht beim Land Mietzuschüsse bekommen zu haben. Zum anderen sei er wegen der finanziellen Belastung durch die hohen Kreditraten nicht in der Lage gewesen, die zu Unrecht kassierten Zuschüssen sofort zurückzuzahlen.

Zudem räumte Jürgens ein, dass es spätestens mit seiner Hochzeit 2013 „zu einer merkbaren Verschiebung meiner Prioritäten“ Richtung Potsdam gekommen sei. Bis dahin war seine politische Tätigkeit in Oder-Spree mit Wahlkreis, Kreistag und Linke-Kreisvorsitz Schwerpunkt seines Lebens gewesen. Wochenweise habe er vermehrt in Potsdam übernachtet. Dennoch habe er wegen seiner politischen Ämter mehr als die Hälfte des Monats in Oder-Spree verbracht. Als Beweis legten Jürgens Verteidiger private Kalender vor. Den geringen Stromverbrauch in Beeskow erklärte Jürgens damit, dass er dort nur geschlafen habe.

Auch eine Zeitschaltuhr an einer Lampe in der Wohnung kam zur Sprache: Die Staatsanwaltschaft vermutet, Jürgens habe damit seine Anwesenheit vortäuschen wollen. Der Linke-Politiker sprach von einer Schutzmaßnahme. Als Linke-Politiker und Jude sei er von Neonazis bedroht worden, es habe Attacken auf Parteibüros gegeben. Seine Adresse in Beeskow sei öffentlich bekannt gewesen. Nur im Urlaub habe er deshalb und wie es die Polizei empfiehlt die Zeitschaltuhr benutzt, um Anwesenheit zu zeigen und einen Anschlag zu verhindern. Jürgens Verteidiger wiesen darauf hin, dass die Uhr auch bei der Durchsuchung durch die Polizei im Juni 2014 ausgeschaltet war.

Jürgens Eltern lehnten als Angehörigen am Dienstag im Zeugenstand eine Aussage ab. Die Staatsanwaltschaft gibt sich nicht zufrieden und sieht weiteren Aufklärungsbedarf, etwa durch Auskünfte eines Onlinehändlers, wohin Jürgens Bestellungen geliefert wurden. Ein Urteil fällt frühestens im Januar 2017. Alexander Fröhlich