06.12.2016

Berliner SPD und Rot-Rot-Grün : Zu wenig Frauen bei Michael Müller

Heute Abend will Michael Müller die vier Senatoren sowie die Besetzung der 13 Staatssekretärsposten präsentieren. Die Suche nach Frauen scheint schwierig.

Bei den Grünen stehen ihre sechs Staatssekretäre schon fest, die Linke will die sechs wichtigen Männer und Frauen neben den Senatoren am Mittwochabend präsentieren. Und am Dienstagabend will SPD-Parteichef Michael Müller seine Vorschläge auf einer gemeinsamen Sitzung von Landesvorstand und Fraktion bekannt gegeben. Abzusehen ist, dass es nicht mehr als vier oder fünf Frauen geben wird – zum Ärger von Sozialdemokratinnen.

Staatssekretäre sind die ständigen Vertreter der Senatoren, sie steuern die Verwaltung und halten den Regierungsmitgliedern intern den Rücken frei. Sie sind verbeamtet und werden in Berlin nach der Besoldungsgruppe B7 bezahlt. Das entspricht einem Grundgehalt von 8900 Euro brutto monatlich.

Smentek übernimmt IT

Vier Staatssekretäre darf Müller selbst benennen: Das vom Regierenden Bürgermeister übernommene Ressort Wissenschaft leitet wie bisher Steffen Krach. Trotz der eingeleiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der Vorteilsannahme wird wohl Björn Böhning Chef der Senatskanzlei bleiben. Einen Nachfolger der ausgeschiedenen Senatssprecherin Daniela Augenstein will Müller ebenfalls präsentieren sowie einen Staatssekretär, der die Bund-Länder-Koordination übernimmt. Im Gespräch war der bisherige Baustaatssekretär Engelbert Lütke Daldrup, der Flughafenkoordinator ist und dem BER-Aufsichtsratsvorsitzenden Müller zuarbeitet.

Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel wird Innensenator und nimmt Christian Gaebler mit, der den Bereich Sport übernehmen soll. Der neue IT-Bereich soll wohl von einer Staatssekretärin übernommen werden. Dem Vernehmen nach könnte die bisherige Stadträtin in Mitte, Sabine Smentek, diesen Bereich verantworten. Offen ist, wer künftig für den Bereich Inneres als Staatssekretär verantwortlich sein wird.

Forderungen nicht erfüllt

Arbeitssenatorin Dilek Kolat wird Senatorin für Gesundheit und Pflege. Sie nimmt ihren Staatssekretär Boris Velter mit. Barbara Loth wird als Staatssekretärin für Frauen aufhören. Ihre Position soll dem Vernehmen nach die bisherige Landesgeschäftsführerin der AWO Berlin, Barbara König übernehmen.

Im Finanzressort von Senator Matthias Kollatz-Ahnen werden die bisherigen Staatssekretäre Margaretha Sudhof und Klaus Feiler weiterarbeiten. Das gilt auch für die Staatssekretäre Mark Rackles und Sigrid Klebba im Bildungsressort von Senatorin Sandra Scheeres.

Damit hätte Müller von den 13 Positionen nur vier Positionen mit Frauen besetzt. Sollte sich Müller für eine Senatssprecherin entscheiden, wären es fünf Frauen. Damit wäre die Forderung von Genossinen nach mindestens sechs Frauen nicht erfüllt. „Das wird Diskussionen geben“, sagte ein Mitglied aus dem SPD-Landesvorstand vor der Sitzung.