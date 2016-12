05.12.2016

Evakuierung von 24 Häusern am Dienstagvormittag : Fliegerbombe in Neukölln entdeckt

Bild vergößern Ein 250-Kilogramm-Blindgänger (Symbolbild) Foto: dpa

In Neukölln wurde am Montag eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg entdeckt. Ab 8 Uhr morgens beginnt die Polizei mit der Evakuierung von 24 Häusern im Bereich der Heidelberger Straße.

In Neukölln wurde am Montag eine 50-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg entdeckt. Ab Dienstagfrüh soll mit der Evakuierung von 24 Häusern im Umkreis von 200 Metern zum Fundort der Bombe in der Heidelberger Straße begonnen werden. "Ab 8 Uhr werden Einsatzbeamte der Bereitschaftspolizei in den Straßenzügen Karl-Kunger-Straße – Wildenbruchstraße – Sülzhayner Straße – Bouchestraße die Anwohner ansprechen und bitten, ihre Häuser für den Zeitraum der Entschärfung der Bombe zu verlassen", so die Berliner Polizei in einer Pressemitteilung am späten Montagabend.

Unterstützt werde die Polizei dabei von Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes. Sie soll hilfsbedürftigen Menschen unterstützen, ihre Wohnungen zu verlassen. Auf Wunsch können Betroffene für die Dauer der Entschärfung in einer Sporthalle in der Oderstraße unterkommen. Insgesamt seien in dem Bereich 2.600 Menschen gemeldet. Die Polizei werde mit etwa 180 Beamten im Einsatz sein, so ein Sprecher der Polizei gegenüber dem Tagesspiegel.

Erst vor wenigen Tagen war in Zehlendorf eine 250-Kilo-Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg entschärft worden. Im Vorfeld wurde ein Gebiet von 250 Metern im Umkreis zur Bombe geräumt. Von der Evakuierung waren rund 500 Menschen, zwei Schulen, eine Kita, ein Seniorenheim und das Behring-Krankenhaus betroffen.