Friedrichstraße in Berlin : Im Quartier 206 schließt der Departmentstore

Bild vergößern Im Wandel: Das Quartier 206 mit seinem markanten schwarz- weißen Interieur verliert sein Herzstück, den Departmentstore. Wer neuer Mieter wird, ist noch unklar. Foto: Cay Dobberke

Es ist das Herzstück des Hauses: Im noblen Quartier 206 an der Friedrichstraße schließt Ende Februar der Departmentstore. Die Gründe nannte die Inhaberin nicht im Detail.

Knapp 20 Jahre nach der Eröffnung läuft einiges nicht rund im Quartier 206 an der Friedrichstraße in Mitte: Das markante schwarz-weiße Gebäude steht unter Zwangsverwaltung, Luxusboutiquen wie Bottega Veneta, Gucci, Louis Vuitton, Moschino oder Yves Saint Laurent sind ausgezogen – und Ende Februar schließt auch noch das Herzstück des Hauses, der „Departmentstore 206“ im Erdgeschoss. Das gab jetzt dessen Gründerin Anne Maria Jagdfeld bekannt.

Ihr Ehemann, der heute 69-jährige Immobilienunternehmer Anno August Jagdfeld, hatte das 4800 Quadratmeter große „Art & Fashion House“ – so der Beiname des Quartiers 206 – einst gebaut. Bereits vor vier Jahren wurde allerdings bekannt, dass Schulden in Höhe von 140 Millionen Euro im Grundbuch stehen. Gläubiger erwirkten damals die gerichtliche Anordnung einer Zwangsversteigerung. Diese konnte laut Christian Plöger, dem Sprecher der Jagdfeld-Gruppe, abgewendet werden. Die Immobilie sei noch im Eigentum der Familie, sagte er am Montag. Doch die Verfügungsgewalt hat inzwischen der als Zwangsverwalter amtierende Rechtsanwalt Rüdiger Wienberg.

Warum der Departmentstore seine Türen schließt, begründet Anne Maria Jagdfeld nicht im Detail. In einer Mitteilung heißt es: „Leider müssen unter anderem Sanierungsarbeiten am Gebäude vorgenommen werden, die sich umfangreicher gestalten als zunächst angenommen und einen Weiterbetrieb des ersten Berliner (Mode-)Luxuskaufhauses verhindern“.

Bally und Etro, Dorothee Schumacher und Paul Davis verkaufen im Quartier 206

Damit ist allerdings nicht das ganze Gebäude gemeint. Das stellte die PR-Unternehmerin Tina Schürmann klar, die im Auftrag des Zwangsverwalters als Sprecherin des Quartiers 206 fungiert. 2017 wolle man dessen 20. Jubiläum feiern, unter anderem sei eine Beteiligung an den Berliner Filmfestspielen, an der Fashion Week und an der „Vogue Fashion’s Night Out“ geplant. In den Räume des Departmentstores solle „ein weiterer Anbieter aus dem Top-Segment angesiedelt werden, der die Attraktivität des Quartier 206 noch weiter steigert“. Ob der neue Mieter bereits feststeht, konnte die Sprecherin aber noch nicht sagen. Zumindest seien „vor dem Einzug des neuen Mieters keine nennenswerten Umbauten erforderlich“.

Derzeit verkaufen unter anderem die luxuriösen internationalen Marken Bally und Etro im Quartier 206. Zu den weiteren Ladenmietern gehören beispielsweise die Designer Dorothee Schumacher und Paul Davis, die Modeketten Gant und Wolford, die Brillenhandlung „Brille 54“, eine „Café Einstein“-Filiale und die Galerie Mensing. Außerdem gibt es einige Büromieter in den oberen Etagen, darunter die vermögende und auf Privatpatienten spezialisierte „Meoclinic“.

Anne Maria Jagdfeld hatte den 2500 Quadratmeter großen Departmentstore nach ihrer persönlichen Vorstellung einer „eleganten und kosmopolitischen Einkaufswelt“ gestaltet. Es gibt dort Designermode international bekannter Hersteller, aber auch junge Mode von Nachwuchsdesignern sowie Accessoires, Kosmetik, Schmuck, Blumen, Kunst und Einrichtungsgegenstände.

"Stil, Glanz und Internationalität nach Berlin gebracht"

„Wir haben Stil, Glanz und Internationalität nach Berlin gebracht, als die Stadt noch nicht hip und trendy war“, schreibt sie in ihrer Erklärung. „Mit Stolz und natürlich auch Wehmut“ blicke sie auf die knapp zwei Jahrzehnte zurück, in der sie und die Mitarbeiter „einen kleinen Beitrag“ dazu geleistet hätten, Berlin wieder zu einer weltweit gefragten Metropole zu machen.

Am Montag waren nicht viele Kunden im Quartier 206 zu sehen. Dieser Eindruck hat allerdings nicht allzu viel zu bedeuten. Zum einen ist der Montag grundsätzlich der schwächste Tag im Einzelhandel. Außerdem hatte Jagdfeld-Sprecher Plöger schon vor Jahren darauf hingewiesen, dass eine „geringe Kundenfrequenz im Luxussegment normal“ sei, dafür seien die Umsätze pro Kunde besonders hoch. Investor Anno August Jagdfeld hatte schon mehrmals Ärger mit Immobilienprojekten und stritt sich mit Anteilseignern oder Gläubigern – beispielsweise ging es dabei auch um das Hotel Adlon am Pariser Platz und das Grand Hotel Hotel Heiligendamm an der Ostsee.