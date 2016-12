05.12.2016

von Bernd Röder Drucken

Brandenburg : 500 Stellen bei Bombardier in Hennigsdorf bedroht

von Bernd Röder

Bild vergößern Im Bombardier-Werk in Hennigsdorf (Brandenburg) sollen 500 weitere Arbeitsplätze wegfallen. Foto: B. Settnik/dpa

Noch immer ist unklar, wo der Bahntechnikhersteller Bombardier den angekündigten Stellenabbau verwirklichen will. Der Betriebsrat im Werk Hennigsdorf hat erste Hinweise.

Im Bombardier-Bahnwerk in Hennigsdorf bei Berlin sollen nach Einschätzung des Betriebsrats weitere 500 Arbeitsplätze wegfallen. Es sei geplant, den Wagenkastenrohbau und eine Produktionshalle zu schließen, sagte der Betriebsratsvorsitzende Michael Wobst nach einer Betriebsversammlung am Montag dem RBB. Bombardier bestätigte das nicht. "Es gibt diesbezüglich keinen Beschluss", sagte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage in Berlin. "In den nächsten Wochen" werde Bombardier Näheres bekanntgeben.

Der kanadische Konzern mit seinen Sparten Flugzeuge und Züge hatte im Oktober angekündigt, bis Ende 2018 in Produktion und Verwaltung weltweit rund 7500 Stellen zu streichen, davon etwa 5000 im Bahnsektor. In welchem Umfang die deutschen Werke betroffen sein sollen, ließ die Unternehmensführung offen.

In Hennigsdorf sollten 270 der 2800 Mitarbeiter gehen

In einem ersten Schritt hatte Bombardier Transportation im Frühjahr begonnen, 1430 von damals knapp 10 000 Arbeitsplätzen abzubauen. In Hennigsdorf sollten 270 der 2800 Mitarbeiter gehen. Wobst geht davon aus, dass diese 270 Stellen bis zum Jahresende ohne Entlassungen abgebaut sein werden.

Der Konzern erwartet vom weltweiten Stellenabbau, der Spezialisierung der Standorte und klar definierten Kompetenzzentren für Design, Entwicklung und Produktion bis Ende 2018 Kosteneinsparungen von rund 300 Millionen US-Dollar (275 Mio Euro). Der Gesamtbetriebsrat hat Gegenvorschläge für mehr Produktivität und Effizienz vorgelegt, ohne dass Arbeitsplätze verloren gehen müssten. (dpa)

Weitere Hintergründe dazu lesen Sie in der Dienstagsausgabe der Potsdamer Neuesten Nachrichten.