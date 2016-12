Nach Wahl zur Landeschefin : Grütters enttäuscht über Berliner CDU

Bild vergößern Monika Grütters, neue Vorsitzende der Berliner CDU, brachte ihren neuen Generalsekretär, Stefan Evers, nicht durch den ersten Wahlgang. Foto: imago/IPON

Monika Grütters, neue CDU-Landeschefin, bekam beim Parteitag die schlechte Stimmung zu spüren. Jetzt zeigte sie sich ihrerseits enttäuscht.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat sich nach ihrer Wahl zur Berliner CDU-Landesvorsitzenden enttäuscht über das Wahlverhalten ihrer Partei geäußert. Dass ihr Kandidat für den Posten des Generalsekretärs, Stefan Evers, im ersten Wahlgang durchgefallen ist, „war in der Tat enttäuschend“, sagte Grütters am Samstag im RBB-Inforadio. Ihr eigenes Ergebnis von 78,4 Prozent bezeichnete sie als gut.

Grütters hatte bei dem Parteitag am Freitagabend nach CDU-Angaben 58 Stimmen erhalten, 13 Delegierte stimmten mit Nein und 3 enthielten sich. Das für CDU-Verhältnisse bescheidene Wahlergebnis begründete die neue Landeschefin im RBB mit der gegenwärtigen Situation ihrer Partei. Einerseits seien einige Delegierte enttäuscht vom schwachen CDU-Ergebnis bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus. Andere seien nervös wegen der anstehenden Wahlen in den Bezirken und der Vergabe der Listenplätze für die Bundestagswahl, sagte Grütters. Das sei - auch in anderen Parteien - ganz normal. (dpa)