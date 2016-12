NACHRICHTEN

Menschen von Berlin nach Griechenland geschleust

Berlin - Die Bundespolizei ermittelt gegen mutmaßliche Schleuser, die in sechs Fällen Ausländer von Berliner Flughäfen nach Griechenland gebracht haben sollen. „Die Motivlage ist derzeit noch unklar“, sagte ein Sprecher am gestrigen Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Bei den Geschleusten soll es sich unter anderem um Syrer gehandelt haben. Die mutmaßlichen Täter – drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 21 und 37 Jahren – sollen für die Schleusungen über 1300 Euro kassiert und diese über zwei Reisebüros in Berlin-Neukölln organisiert haben. dpa

Vermummte werfen Betonsockel auf Kulturvereinsgebäude

Finsterwalde - Vermummte haben einen Betonsockel auf ein Kulturvereinsgebäude in Finsterwalde (Elbe-Elster) geworfen. Dabei wurden Scheiben der Eingangstür zerstört, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Verletzt wurde bei dem Vorfall am späten Dienstagabend niemand. Die vier Täter flüchteten unerkannt. Die Polizei schließt eine politische Motivation der Tat derzeit nicht aus. Der Kulturverein gilt als alternativ. dpa