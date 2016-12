Berlin : Zipfelmütze auf DDR-Wachturm: CDU wütend

Berlin - Witzige Idee oder total daneben? Ein privater Museumsbetreiber hat einen früheren Wachturm der DDR-Grenzer am Potsdamer Platz in Berlin mit einer überdimensionalen weihnachtlichen Zipfelmütze verziert. Doch nicht jeder findet das lustig. „Das ist eine Verharmlosung des Unrechtsstaates DDR“, sagte der Spandauer CDU-Bezirksverordnete Thorsten Schatz am Mittwoch. „Der Wachturm soll an die Teilung erinnern. Da ist es nicht angemessen, wenn man ihm jetzt eine Weihnachtsmütze aufsetzt.“ Nach Einschätzung von Schatz könnte dies denjenigen sauer aufstoßen, „die unter Stacheldraht und Stasi-Verfolgung gelitten haben“. Jörg Moser-Metius vom Projekt Berlin Wall Exhibition kann die Aufregung nicht verstehen. Seine Firma erinnere bei täglichen Führungen auch auf dem Wachturm viele Besucher aus aller Welt auf seriöse Weise an das DDR-Grenzregime. „Wenn man dieser bedrückenden Atmosphäre etwas Humor in der Weihnachtszeit entgegensetzt, kann das jeder verkraften“, sagte er. Die Reaktionen auf die Aktion seien bislang durchweg positiv. Moser-Metius und einige Mitstreiter hatten den fast vergessenen Wachturm in Eigenregie saniert und zugänglich gemacht. dpa