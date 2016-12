01.12.2016

Missbrauch: Vorwurf gegen Charité-Pfleger

Berlin - In der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Berliner Charité soll es zu mehrfachem Missbrauch eines Patienten gekommen sein. Der Vater eines Achtjährigen, der auf dem Weddinger Campus der Universitätsklinik stationär behandelt wird, hat demnach zwei Pfleger beschuldigt, den Jungen missbraucht zu haben. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte die Ermittlungen, zu Details äußere man sich nicht. Die Charité-Leitung verfolgt seit 2012 ein Konzept konsequenten Vorgehens in solchen Verdachtsfällen. Von Mitarbeitern heißt es, Akten und Dienstpläne seien umgehend an die Polizei übergeben worden. Die Beschuldigten sind derzeit nicht an ihrem Arbeitsplatz tätig. Ein Kliniksprecher sagte am Mittwoch, man äußere sich nicht. Aus Justizkreisen hieß es zu dem Vorwurf, die bislang vorliegenden Angaben seien „mindestens vage“. Schon 2012 hatte es einen Verdacht gegen einen anderen, langjährigen Pfleger gegeben. Der soll, so lautete der Vorwurf, ein Mädchen unzulässig im Intimbereich berührt haben. Dies stellte sich als falsch heraus. Auch das Landesarbeitsgericht verwarf die Kündigung durch die Charité, weil es den dafür nötigen dringenden Tatverdacht nicht gab. Der zu Unrecht beschuldigte Pfleger hätte folglich weiter an der Charité arbeiten dürfen. Vor einem Jahr hat er sich dann mit der Klinik auf eine Aufhebungsregelung geeinigt. Der Fall löste damals umfangreiche Maßnahmen aus: Eine Expertengruppe unter der Leitung von Ex-Bundesjustizministerin Brigitte Zypries (SPD) prüfte die Vorgänge. Die Klinik schaltete eine Hotline, bei der sich Opfer und Mitarbeiter melden sollten.Hannes Heine