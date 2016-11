NACHRICHTEN

Kreisfreie Städte wollen Spitzengespräch mit Woidke

Brandenburg/Havel - Die von einem möglichen Verlust ihrer Kreisfreiheit betroffenen Städte Brandenburg/Havel, Cottbus und Frankfurt (Oder) haben ein Spitzengespräch mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke verlangt. Bisherige Aussagen des Landes zur Struktur und Entwicklung in den Kommunen bei einer Kreisgebietsreform seien ungenügend und widersprüchlich, hieß es. Deshalb verspreche man sich von einem Spitzengespräch mehr Klarheit. Die drei Städte kämpfen gegen die Pläne der Landesregierung zur Kreisgebietsreform. Diese sehen vor, dass es in Brandenburg künftig nur noch zehn statt bislang 18 Kreise und kreisfreie Städte gibt. Von den bislang vier kreisfreien Städten würde nur Potsdam diesen Status behalten. dpa

Sozialer Wohnungsbau: Starker Anstieg von Förderanträgen

Potsdam - Kommunen und Wohnungsunternehmen setzen in Brandenburg verstärkt auf sozialen Wohnungsbau. Für 2016 werden voraussichtlich Förderanträge in Höhe von 78 Millionen Euro bewilligt, teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit. Es seien fast 400 Wohnungen dabei, die für Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen zur Verfügung stehen. 2015 seien rund 22 Millionen Euro für 313 Wohnungen gewährt worden. Bauministerin Kathrin Schneider (SPD) sagte: „Gerade in den Regionen mit großer Nachfrage brauchen wir mehr bezahlbare Wohnungen.“ Förderanträge für Modernisierungs- oder Neubauprojekte wurden vor allem in Bernau, Potsdam, Wittenberge und Eisenhüttenstadt gestellt. dpa

Hitlergruß und Übergriff auf dunkelhäutigen 17-Jährigen

Berlin - Ein 17-Jähriger ist im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg von vier Unbekannten am Samstag verfolgt und getreten worden. Das gab er gegenüber der Polizei an. Der dunkelhäutige Jugendliche erlitt einen Knochenbruch im Schulterbereich. Weil einer der Täter den Hitlergruß gezeigt hatte, ermittelt jetzt der Staatsschutz wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und besonders schwerer Körperverletzung. Auch gegen den 17-Jährigen wird wegen Körperverletzung ermittelt, weil er nach einem Wortgefecht einen Mann aus der Gruppe geschlagen haben soll. Danach traten die Männer auf ihn ein. dpa

Lausitz-Bündnis sieht Chancen für Unternehmen durch Strukturwandel

Cottbus - Viele Lausitzer Unternehmen sehen den Strukturwandel in der Region als Chance, neue Märkte zu erschließen. Als Beispiel nannte die Innovationsregion Lausitz GmbH am Dienstag in Cottbus die Maschinentechnik oder die Nutzung erneuerbarer Energien in der Industrie. Gesellschafter des Bündnisses sind die Uni in Cottbus, Kammern und Wirtschaftsverbände. Seit der Gründung vor fast einem Jahr habe das Bündnis mehr als 70 Zukunftsprojekte ausgemacht – und zehn davon umgesetzt. dpa