29.11.2016

von Klaus Kurpjuweit

Nach Falkensee, Nauen, Dreilinden : Chancen für S-Bahn-Ausbau ins Berliner Umland steigen

Bild vergößern Auch Falkensee kann hoffen. Das Foto rechts stammt aus dem Jahr 1992. Die S-Bahn im Hintergrund war ein Imbiss. Foto: dpa, Tagesspiegel Archiv

Kommt die S-Bahn von Spandau über Falkensee nach Nauen? Die Prognosen sind positiv. Und nicht nur dort: Auch in Tegel und Zehlendorf könnte was passieren.

Jetzt hat die S-Bahn-Verlängerung von Berlin-Spandau über Falkensee nach Nauen auch bei der Landesregierung eine Chance, die sich bisher dagegen ausgesprochen hatte. Bei den Nachfrageprognosen auf den so genannten Korridorstrecken im Berliner Umland sei die größte Steigerung bei einer S-Bahn nach Nauen prognostiziert worden, teilte Verkehrsministerin Kathrin Schneider am Montag mit. Ein Ausbau würde mindestens 250 Millionen Euro kosten. S-Bahnchef Peter Buchner hatte eine Express-S-Bahn vorgeschlagen, die nicht auf allen Stationen hält (die Idee finden Sie unter diesem Tagesspiegel-Link). Wie berichtet wird seit den 90ern der Ausbau der S-Bahn ins westliche Umland gefordert.

Neue S-Bahnstrecke zum Europarc Dreilinden?

Großes Fahrgastpotenzial habe auch eine S-Bahn zwischen Zehlendorf über den Europarc Dreilinden bis Potsdam, sagte Schneider. Damit entfiele jedoch eine Entlastungswirkung der Berliner Stadtbahn durch einen Regionalverkehr auf der Stammbahn. Eine Weiterführung der S-Bahn bis Stahnsdorf hätte dagegen ein geringeres Nachfragepotenzial, hätten die bisherigen Variantenuntersuchungen ergeben, die Schneider am Montag den Kommunen und Landkreisen vorstellte. Stahnsdorf, Kleinmachnow und Teltow haben eine eigene technische Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die sie am 12. Dezember präsentieren wollen. Flächen für die Schienen haben die Kommunen bereits gesichert.

Im „Entscheidungsprozess“ befinde sich auch eine Verlängerung der S-Bahn bis Rangsdorf teilte Schneider weiter mit. Die parallelen Gleise für den Fern- und Regionalverkehr könnten „auf längere Sicht“ überlastet sein.

Neue Regionalbahnstrecke über Berlin-Tegel nach Gesundbrunnen?

Für die Strecke Kremmen–Velten-Berlin gilt die Einbindung des Regionalverkehrs mit dem RE 6 aus Wittenberge über Tegel nach Gesundbrunnen als erste Option. Aber auch eine Verlängerung der S-Bahn bis Velten ist laut Schneider nicht ausgeschlossen. Die Untersuchungen gehen weiter.