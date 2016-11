29.11.2016

Grenzgänger

von Jeanette Bederke

Deutsch-polnische Ermittlerteams sind erfolgreich gegen Autodiebe

Frankfurt (Oder) - Fahndern aus Brandenburg und Polen ist erneut ein Schlag gegen grenzüberschreitend agierende Autodiebesbanden gelungen. Die Ermittler beider Länder konnten eine kriminelle Gruppe mit insgesamt 19 Tatverdächtigen aus dem Raum Gorzow dingfest machen. Das teilten das Brandenburger Polizeipräsidium und die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) am Montag mit. Der Bande werden insgesamt 92 Auto-Diebstähle angelastet.

Sie hatte sich laut den Ermittlungen auf Kleintransporter der Marken Mercedes und VW spezialisiert. Der verursachte Schaden soll bei rund zwei Millionen Euro liegen. Insgesamt sieben Fahrzeuge im Gesamtwert von rund 173 000 Euro hatten deutsche und polnische Polizisten einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe sicherstellen können. Zudem wurden drei illegale Werkstätten in Polen ausgehoben, in denen die zuvor in Deutschland gestohlenen Fahrzeuge zerlegt und weiterverkauft wurden.

Die ersten sechs Bandenmitglieder wurden nach Angaben des Brandenburger Polizeipräsidiums bereits im vergangenen Jahr festgenommen und an den Landgerichten Frankfurt (Oder) und Neuruppin verurteilt. Ein weiteres Verfahren mit sechs Angeklagten ist demnach am Landgericht Frankfurt(Oder) anhängig. Laut Polizeipräsidium hatten die deutsch-polnischen Ermittlungen 2015 bereits zu einem deutlichen Rückgang bei Diebstählen dieser Fahrzeugtypen im Vergleich zu den Vorjahren geführt.

Die im europäischen Sprachgebrauch als Joint Investigation Team (JIT) bezeichnete Ermittlungseinheit war im März vergangenen Jahres als zweite ihrer Art gebildet worden. Ziel dieser Teams ist es, nicht nur die Autodiebe und -kuriere auf frischer Tat zu ertappen, sondern auch Hintermänner und Bandenchefs zu ermitteln.

Neben Polizisten beider Länder gehörten dieser zweiten JIT auch Staatsanwälte aus Frankfurt(Oder) und dem polnischen Gorzow sowie Kriminalisten des Brandenburger Landeskriminalamtes sowie der Wojewodschaftskommandantur Gorzow Wielkopolski an. Eine erste JIT ermittelte nach Angaben des Brandenburger Polizeipräsidiums zwischen November 2013 und November 2014 im Raum Zielona Gora. Auch dort konnte eine polnische Auto-Diebesbande ausgehoben werden. In Zielona Gora stehen demnach derzeit 21 Angeklagte vor Gericht, die sich für insgesamt 158 Straftaten verantworten müssen. Eine dritte deutsch-polnische JIT wurde Anfang dieses Jahres gegründet. Ihr gehören Ermittler der Staatsanwaltschaften Frankfurt (Oder), Dresden und Lodz sowie der Landeskriminalämter Brandenburgs, Sachsens und der polnischen Polizei an. Sie sind einer polnischen Lkw-Diebesbande aus dem Raum Lodz auf der Spur. Jeanette Bederke