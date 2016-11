NACHRICHTEN

Leichter Anstieg der Bezieher von Mindestsicherung

Wiesbaden/Potsdam - In Brandenburg waren im vergangenen Jahr elf Prozent der Bevölkerung auf staatliche Leistungen zur Mindestsicherung angewiesen. Das waren 0,2 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. 273 128 Brandenburger bezogen demnach Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Hartz IV oder Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Den höchsten Anteil von Hilfsempfängern gab es in Berlin (19,4 Prozent), den niedrigsten in Bayern (5,2). Bundesweit empfingen knapp acht Millionen Menschen und damit 9,7 Prozent der Bevölkerung Hilfe vom Staat, 0,6 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Den Anstieg erklären die Statistiker vor allem mit der Zunahme leistungsberechtigter Asylbewerber. Ihre Zahl stieg von 363 000 im Jahr 2014 auf rund 975 000 Ende 2015, das waren 12,2 Prozent der Hilfsempfänger. Die größte Gruppe der Bezieher war mit 73,1 Prozent (gut 5,8 Millionen Menschen) die der Hartz-IV-Empfänger. dpa

Verwaltungsgerichte sind nun online mit dem Bundesamt für Migration

Frankfurt(Oder) - Die Brandenburger Verwaltungsgerichte können Asylakten künftig auf elektronischem Weg vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) erhalten. Mit dem digitalen Posteingang könnten die Gerichte jetzt wesentlich effizienter arbeiten, sagte Brandenburgs Justizminister Stefan Ludwig (Linke) am Montag in Frankfurt(Oder). Dort war die neue Zusammenarbeit zwischen dem Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) und dem Bamf erfolgreich erprobt worden. Nach Angaben des Ministers soll ab dem Januar auch die Kommunikation in umgekehrter Richtung digital erfolgen. Das bedeute einen schnelleren Versand von Schriftsätzen wie Klagemitteilungen, Urteilen oder Beschlüssen an das Bundesamt. Möglichst zeitnah solle der elektronische Aktenverkehr auch an den Verwaltungsgerichten Potsdam und Cottbus aufgenommen werden, sagte Ludwig. dpa