28.11.2016

Friedrichshain-Kreuzberg : Grüne Stadträte ziehen sich zurück

von Thomas Loy

Friedrichshain-Kreuzberg sucht neues Personal. Zwei grüne Stadträte hören auf. Die grüne BVV-Vorsteherin könnte trotz Kritik bleiben.

In Friedrichshain-Kreuzberg wird hinter den Kulissen heftig um Personalfragen gerungen. Die umstrittene BVV-Vorsteherin Kristine Jaath (Grüne) kann jetzt doch hoffen, in ihrem Amt bestätigt zu werden. Bei der ersten Wahl Ende Oktober war sie durchgefallen, die konstituierende Sitzung des Bezirksamts wurde abgebrochen. Linke und SPD lehnten Jaath wegen ihrer Amtsführung während der Krise um die von Flüchtlingen besetzte Gerhart-Hauptmann-Schule im Herbst 2014 ab. Damals war es zu Tumulten im BVV-Saal im Rathaus Kreuzberg gekommen, die darauffolgende Sitzung fand unter Polizeischutz statt. „Frau Jaath hat damals nicht sehr souverän auf die Situation reagiert“, sagte der SPD-Kreisvorsitzende Harald Georgii. Nun habe man sich darauf geeinigt, dass „sich Frau Jaath der Kritik stellt und darauf eingeht“. Es gehe vor allem darum, dass sich solche Ereignisse nicht wiederholen, betonte Georgii.

Andy Hehmke von der SPD soll Stadtrat werden

Die Ressortzuschnitte des künftigen Bezirksamtes sind offenbar geklärt und sollten im Anschluss an die BVV-Sondersitzung am Montagabend bekannt gegeben werden. Während für die Linken erneut Knut Mildner-Spindler antritt, bisher für Soziales, Beschäftigung und Bürgerdienste zuständig, soll bei der SPD der bisherige Fraktionschef Andy Hehmke die Nachfolge des scheidenden Stadtrats Peter Beckers antreten, der die Ressorts Wirtschaft, Ordnung, Schule und Sport geführt hat.

Bei den Grünen ist bisher nur klar, dass Monika Herrmann Bezirksbürgermeisterin bleiben soll. Baustadtrat Hans Panhoff und Finanzstadträtin Jana Borkamp hören auf. Während Borkamp private Gründe anführt – „ich habe mich entschieden, wieder mehr Freizeit zu haben“ – reagiert Panhoff dem Vernehmen nach auf Kritik an seiner Amtsführung. In der Grünen-Fraktion habe es „keine allgemeine Unzufriedenheit“ mit Panhoff gegeben, erklärte Sprecher Julian Schwarze. Allenfalls habe der Baustadtrat in einzelnen Fragen eine abweichende Meinung vertreten. Zum Eklat kam es, als Panhoff nach vergeblichen Verhandlungen mit den Besetzern der Gerhart-Hauptmann-Schule das weitere Vorgehen der Polizei überließ. Am Montag war Panhoff für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Die grüne Basis soll entscheiden

Die neuen Stadträte sollen über eine öffentliche Ausschreibung gefunden und dann von der Parteibasis gewählt werden. Falls die BVV am Montag ohne Überraschungen verläuft, soll die grüne Basis am 6. oder 7. Dezember über die Verhandlungsergebnisse mit Linken und SPD und die Ressortzuschnitte im neuen Bezirksamt informiert werden. „Dann sollen auch die beiden Stadtratsposten ausgeschrieben werden“, so Grünen-Bezirksvorstand Werner Graf. Deren Nominierung sei für den 13. Dezember vorgesehen. Alle Stadträte und die Bürgermeisterin müssen anschließend in der BVV gewählt werden, erst dann kann das neue Bezirksamt das alte ablösen.