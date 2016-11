NACHRICHTEN

Brandenburgerin erhält Bundesverdienstorden

Berlin - Zum Tag des Ehrenamtes wird Bundespräsident Joachim Gauck am 5. Dezember auch eine Frau aus Brandenburg mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland auszeichnen. Zu den 24 geehrten Bürgern im Schloss Bellevue gehört Annette Oertel, teilte das Bundespräsidialamt in Berlin mit. Seit 2002 bringt sich Oertel mit ehrenamtlicher Arbeit im Ruppiner Hospiz e.V. ein. Sie begleitet schwer kranke und sterbende Menschen zu Hause, damit sie in ihrer letzten Lebensphase in vertrauter Umgebung bleiben können. dpa

Menschenrechtspreis für Initiative „Women in Exile“

Berlin/Potsdam - Die Initiative „Women in Exile“ aus Brandenburg ist am Sonntag mit dem ersten Menschenrechtspreis der Gerhart und Renate Baum-Stiftung ausgezeichnet worden. Damit solle das Selbstverständnis der Gruppe, in der Flüchtlingsfrauen für Flüchtlingsfrauen kämpfen, geehrt werden. „So werden die Frauen von Objekten der Asyl- und Migrationspolitik zu Handelnden in der Zivilgesellschaft“, begründeten die Stifter der Auszeichnung, der frühere Bundesinnenminister und FDP-Politiker Gerhart Baum sowie seine Ehefrau Renate Liesmann-Baum die Auszeichnung am Sonntag. Der Menschenrechtspreis ist mit 10 000 Euro dotiert. epd

Bahnverkehr nach Polen soll verbessert werden

Potsdam - Der Bahnverkehr zwischen Deutschland und Polen soll verbessert werden. Dazu treffen sich Verkehrspolitiker und Bahnvertreter aus beiden Ländern am Mittwoch in Stettin zum zweiten deutsch-polnischen Bahngipfel, wie die Staatskanzlei in Potsdam am Sonntag mitteilte. Er wird von Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) eröffnet. Teilnehmen wird auch Bahnchef Rüdiger Grube. Themen sind unter anderem die Zukunft des „Kulturzuges“, der Berlin und Breslau verbindet, sowie der Ausbau der Verbindung von Berlin nach Stettin. Im Spätsommer 2015 hatte es dazu ein erstes Treffen gegeben. dpa

Drei Projekte erhalten Regine-Hildebrandt-Preis

Potsdam/Berlin - Drei Sozialprojekte sind in Berlin mit dem Regine-Hildebrandt-Preis 2016 ausgezeichnet worden. Der mit insgesamt 20 000 Euro dotierte Preis ging am Samstag an die Vereine „Kids & Co“ (Berlin), „Afghanische Frauen in München“ und „Arbeit und Dritte Welt“ (Hildesheim). Hildebrandt war Brandenburgs erste Sozialministerin und als „Mutter Courage des Ostens“ weit über das Land hinaus populär. dpa