27.11.2016

von Andreas Conrad

Berlin-Reinickendorf : Schlägerei vor Asylbewerberheim

von Andreas Conrad

Bild vergößern Die Polizei in Berlin. (Symbolbild) Foto: dpa

Personal von Asylbewerberheim schlägt Mann krankenhausreif. Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zwischen dem Sicherheitspersonal einer Asylbewerberunterkunft in der Königshorster Straße im Märkischen Viertel und einem 28-jährigen Mann ist ein Streit derart eskaliert, dass der Mann mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste und wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird. Laut Polizei war es in der Nacht zu Sonntag zum Streit zwischen dem Mann und dem Sicherheitspersonal gekommen. Der 28-Jährige hatte daraufhin Hausverbot erhalten. Als er am Sonntag gegen 10 Uhr erneut erschien, soll es erneut zum Streit gekommen sein. Auf den Gehweg sollen dann zwei 31 und 36 Jahre alte Mitarbeiter auf den Mann eingeschlagen und eingetreten haben. Eine Passantin verständigte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, war der 28-Jährige ansprechbar, brach jedoch wenig später bewusstlos zusammen. Lebensgefahr soll nicht bestehen.