26.11.2016

Silvio-Meier-Demo : Friedlicher Umzug und ein Preis gegen Rechts

Bild vergößern Preispremiere. Die Aktionskünstlerin Ute Donner (links) und Polit-Putz-Aktivistin Irmela Mensah-Schramm erhielten den Silvio-Meier-Preis gegen Rechtsextremismus. Die Würdigung wurde in diesem Jahr erstmals vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg verliehen. Foto: DAVIDS

Rund 750 Menschen ziehen zur Zeit bei der Silvio-Meier-Demo durch Friedrichshain und Kreuzberg. Am Donnerstag wurde bereits der Silvio-Meier-Preis verliehen.

„Entschlossen, Radikal, Offensiv: Antifa“. Unter diesem Motto zieht seit dem späten Nachmittag die traditionelle und in früheren Jahren teils krawallträchtige Silvio- Meier-Demo durch Friedrichshain und Kreuzberg. Der am U-Bahnhof Samariterstraße begonnene Umzug erinnert an den gleichnamigen 1992 von Neonazis erstochenen linken Aktivisten. Rund 500 Teilnehmer waren angemeldet, bis etwa 20 Uhr schwoll die Menge auf rund 750 Teilnehmer an. Anfangs fand in der Nähe eine nur bis 17 Uhr angemeldete Demo gegen das Verbot der kurdischen PKK statt, von deren knapp 100 Teilnehmern sich einige später der Silvio-Meier-Demo anschlossen. Deren Route soll bis bis 22 Uhr letztlich zum Schlesischen Tor führen – unter anderem vorbei an der nach Silvio Meier benannten Straße und der in der linken Szene symbolträchtigen Rigaer Straße. Gegendemos waren laut Polizei nicht angemeldet. Bislang blieb der Umzug laut Polizei weitgehend friedlich.

Würdigung für "ein großes Herz und außergewöhnliches Engagement"

Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat am Donnerstag erstmals einen Silvio-Meier-Preis gegen Rechtsextremismus verliehen. Ihn erhielten die Friedrichshainer Aktionskünstlerin Ute Donner und die Aktivistin Irmela Mensah-Schramm, die seit Jahrzehnten Hass-Aufkleber und -Schmierereien beseitigt – und sich dafür, wie berichtet, kürzlich wegen Sachbeschädigung vor Gericht verantworten musste. Den beiden „sehr unterschiedlichen Frauen sei ein „großes Herz und außergewöhnliches Engagement gemeinsam“, hieß es beim Bezirksamt.