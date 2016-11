26.11.2016

Brandenburg: Gehaltsaffäre von Justizminister Ludwig : „Das hätte er sich sparen können“

Bild vergößern Unter Linke-Genossen: Justizminister Stefan Ludwig und seine frühere Mitarbeiterin Angela Laugsch. Foto: dpa/promo

Die frühere Wahlkreismitarbeiterin von Justizminister Stefan Ludwig erwartet nach der Gehaltsaffäre von ihm nur noch eines – nichts. Seine öffentliche Entschuldigung hält sie für unpassend, weil er nicht dahinter steht. In der Linkspartei brodelt es.

Potsdam/Königs Wusterhausen - Er rief am Freitag an bei Angela Laugsch, seiner Parteigenossin und früheren Mitarbeiterin im Wahlkreisbüro. Es war der Tag nach der öffentlich verbreiteten Erklärung, die Brandenburgs Justizminister Stefan Ludwig (Linke) nach einem Machtwort von Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) und auf Druck der Linke-Landesspitze zur Gehaltsaffäre abgeben musste. Die Alternative: Rausschmiss aus der Regierung. So enthielt die Erklärung auch hehre Worte Ludwigs – Zitat: Es „war ein Fehler, der mir außerordentlich leid tut“, „um Entschuldigung bitten“, „dass ein Minister in einer solchen Frage anders agieren muss“.

Gleich zwei Mal klingelte Ludwig am Freitag bei Angela Laugsch an, jener Frau, die sich seit Jahren für die Partei aufreibt. 60 Jahre ist sie alt, schwerbehindert, ohne Anspruch auf Hartz IV, ihr Mann bezieht eine Erwerbsunfähigkeitsrente. Mehr als 500 Euro pro Monat bekam sie durch den Job bei Ludwig. Als der im April Justizminister wurde, gab er Anfang Juni wegen der Parteivorgaben sein Landtagsmandat ab. Er kündigte seiner Mitarbeiterin, ohne die Fristen zu beachten. Er verweigerte die dreimonatige Lohnfortzahlung, bei Angela Laugsch sind das 1500 Euro. Der Justizminister sah den Landtag in der Pflicht, obwohl die Rechtslage eindeutig ist.

Ex-Mitarbeiterin: Es gab keine Entschuldigung bei mir

Von einer persönlichen Entschuldigung aber hörte Angela Laugsch am Freitag nichts. Ludwig habe nur gesagt, dass es ihm leid tue, weil alles so lange gedauert habe. Und dass man das hätte alles früher bereden müssen. Angela Laugsch fühlte sich fast veralbert: „Ich habe vor meiner Klage vor dem Arbeitsgericht Cottbus 20 E-Mails geschrieben, mein Anwalt bot Gespräche über eine Einigung an. Er reagierte aber einfach nicht“, sagt sie. „So etwas habe ich noch nicht erlebt, das macht man nicht.“

Angela Laugsch ist am Freitag noch immer aufgebracht: „Ich habe die Faxen dicke. Es gab keine Entschuldigung.“ Ludwig habe ihr auch gesagt, dass es weiter unterschiedliche Auffassungen gebe, wer denn das ausstehende Gehalt zahlen müsse – Ludwig oder der Landtag. Die öffentliche Erklärung ist für Angela Laugsch daher nichts wert. Darin hatte der Justizminister erklärt, er werde nun doch nicht gegen den Landtag klagen.

Die Klage gegen Ludwig bleibt - bis das Geld da ist

„Das ist alles zu spät, das ist nur noch peinlich“, sagte Laugsch. „Eine Entschuldigung, hinter der man nicht steht, kann man sich sparen. Ich bin maßlos enttäuscht.“ Ihre Klage erhalte sie aufrecht, bis das Geld, das ihr zusteht, da ist.

Auch in der Justiz und im Ministerium verliert Ludwig an Rückhalt und Achtung. Dabei hoffte man, mit ihm würde das Ressort nach zwei Linke-Ministern, die scheiterten, von Nummer drei nun in ruhige Fahrwasser gelenkt. Doch selbst im Ministerium, wo Ludwig nach den ersten Berichten über einen drohenden Prozess gegen ihn vor dem Arbeitsgericht gewarnt wurde, beharrte Ludwig am Montag nach PNN-Informationen in interner Runde darauf, dass er bis vor das Landesarbeitsgericht ziehen werde. Außerdem sei er von seiner früheren Mitarbeiterin sehr enttäuscht. Dabei hatte ihm seine Partei zu Wochenbeginn sogar angeboten, ihm bei den Kosten für alle drei Mitarbeiter – es geht um 8000 Euro – kurzfristig auszuhelfen. Doch Ludwig blieb stur.

Linke-Genossen beklagen wegen Ludwigs Gehaltsaffäre negatives Gesamtbild der Partei

Bei der Linken ist nach der Affäre nun die Sorge vor Zerreißproben groß. Insbesondere an der Basis herrscht massiver Unmut. Die Linke-Landtagsabgeordnete Isabelle Vandre etwa erklärte, verständlicherweise gebe es in der Öffentlichkeit ein "sehr negatives Gesamtbild" von der Landespartei. "Ich finde das nicht nur schade, es ärgert mich, weil wir jeden Tag als Paretei dafür kämpfen, soziale Benachteiligungen zu überwinden."

Für die Landesvertreterversammlung zur Wahl der Kandidatenliste für den Bundestag am heutigen Samstag wird nach Ludwigs Gehaltsaffäre mit dem Schlimmsten gerechnet. Die Parteitagsregie spielt bereits Szenarien durch, ungeplante Wutreden werden nicht mehr ausgeschlossen. Zumal sich auch der Potsdamer Bundestagsabgeordnete Norbert Müller um Platz vier der Landesliste bewirbt. Er, der sich über die Maßen mit den Karossen des Bundestagsfahrdienstes für private Zwecke kutschieren ließ. Von den Affären – Füller, Dienstwagen, Fahrtkosten – anderer Linke-Politiker mal ganz abgesehen.