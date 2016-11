Solarmodule: Diebesbande geschnappt

Müllrose - Die Polizei hat auf der A12 bei Müllrose (Oder-Spree) eine bundesweit agierende Diebesbande gestellt, die sich auf Solarmodule spezialisiert hat. Fünf Männer im Alter von 28 bis 46 Jahren wurden in der Nacht zu Freitag festgenommen, teilte das Polizeipräsidium Brandenburg mit. Gegen sie wurden Haftbefehle beantragt. Nach Erkenntnissen der Ermittler waren sie auch in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen aktiv. Die Männer sollen in der Nacht auf Freitag bei Putlitz (Prignitz) 81 Solarpanels abgebaut und in ihren Transporter geladen haben. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und schnitt der Bande den Rückweg nach Polen ab. Die fünf stehen im Verdacht, mindestens weitere 15 Beutezüge auf Solarparks in ganz Deutschland unternommen zu haben. In Brandenburg sollen sie in Vetschau, Großräschen, Jänschwalde, Perleberg, Jüterbog und Großbeeren zugeschlagen haben.

Insgesamt häufen sich Übergriffe auf Solarparks. 2015 zählte Brandenburgs Polizei mehr als 60 Übergriffe. Dieser Trend setzte sich 2016 fort. Laut Landeskriminalamt (LKA) entsteht pro Beutezug ein Schaden von mindestens 50 000 Euro. „Die Täter spähen das Ziel vorher ganz genau aus. Es wird geschaut, wann Wachleute wie ihre Runde drehen, wann die Attacke problemlos gefahren werden kann“, sagte der LKA-Chefermittler für Organisierte Kriminalität, Frank Adelsberger. Als Reaktion wurde 2015 die Ermittlungsgruppe „Helios“ gegründet, die mit Kollegen in Polen zusammenarbeitet. Seither konnten drei größere Banden aus Polen ausgehoben werden. dpa