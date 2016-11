24.11.2016

Polizei Berlin : 250-Kilo-Bombe in Zehlendorf gefunden

von André Görke, Jörn Hasselmann

Bild vergößern Ein 250-Kilogramm-Blindgänger (Symbolbild) Foto: dpa

Alarm im Berliner Südwesten: Dort wurde eine 250-Kilo-Fliegerbombe gefunden. Das Behring-Krankenhaus muss zur Entschärfung möglicherweise teilweise geräumt werden.

Am Donnerstagmorgen wurde in Zehlendorf eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Das teilte die Berliner Polizei mit. "Die Bombe soll noch heute vor Ort entschärft werden", hieß es im Polizeipräsidium.

Der Fundort liegt in der Johannesstraße 16, einige hundert Meter südlich vom S-Bahnhof Zehlendorf. Die Brache soll bebaut werden, derzeit sind dort Baggerarbeiten im Gang. Dort befinden sich in der Nähe die evangelische Hochschule und auch das Behring-Krankenhaus. Vermutlich wird es einen Sperrkreis von 250 Metern geben. Wann mit der Räumung des Gebiets begonnen wird, steht noch nicht fest.

Auch in diesem Jahr sind mehrere Weltkriegsbomben in Berlin gefunden und entschärft worden, teilweise mussten mehrere tausend Menschen bis zu zehn Stunden ihre Häuser verlassen. Mehrfach hatten in den vergangenen Jahren auch Krankenhäuser in der Sperrzone gelegen. Glück hatte 2011 das St. Joseph im Tempelhofer Fliegerviertel. Im Sperrkreis lag hauptsächlich der Verwaltungstrakt, nur vier Krankenzimmer mussten geräumt werden. Einen anderen Weg ging die Polizei 2008 in Wilmersdorf. Die zunächst als transportunfähig eingestufte Bombe wurde unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen 100 Meter weggefahren und dann in einer Grünanlage entschäft. So konnte eine Räumung des Gertrauden-Krankenhauses vermieden werden. Dennoch war die Entschärfung der 500-Kilo-Bombe an der Mecklenburgischen Straße eine der kompliziertesten der letzten Jahre: 17 Stunden mussten über 5000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Ein Krankenhaus zu räumen gilt als extrem zeitaufwändig, hatte damals ein Experte gesagt. In Potsdam war im Januar 2005 das Klinikum „Ernst von Bergmann“ - das zweitgößte Krankenhaus des Landes - nahezu komplett geräumt worden. Der Blindgänger war im Innenhof des Krankenhauses gefunden worden. Im Oktober des gleichen Jahres war das Krankenhaus erneut nahezu komplett geräumt worden.