24.11.2016

Brandenburg : Späte Einsicht: Justizminister Ludwig entschuldigt sich bei Mitarbeiterin

Bild vergößern Brandenburgs Justizminister Stefan Ludwig (Die Linke): "Meine Fehleinschätzung hätte ich nicht auf ihrem Rücken austragen dürfen." Foto: R. Hirschberger/dpa

Für sein Verhalten im Streit mit seiner ehemaligen Mitarbeiterin hat Brandenburgs Justizminister Stefan Ludwig nun offenbar doch ein Einsehen - und entschuldigt sich. Auch gegen den Landtag werde er nicht klagen.

Brandenburgs Justizminister Stefan Ludwig (Linke) hat sich bei seinen ehemaligen Mitarbeitern für sein Verhalten im Streit um Gehaltsfortzahlungen entschuldigt. "Mein Beharren auf die Zahlung des ausstehenden Gehalts durch die Landtagsverwaltung war ein Fehler, der mir außerordentlich leid tut", schrieb Ludwig in einer am Donnerstag verbreiteten persönlichen Erklärung. Er hätte seine Fehleinschätzung nicht auf dem Rücken der Mitarbeiter austragen dürfen, erklärte Ludwig. "Zumal ich für ihre jahrelange Arbeit außerordentlich dankbar bin." Durch Gespräche mit Angehörigen, weiteren Mitarbeiterinnen und Bürgern sei ihm klar geworden, "dass ein Minister in einer solchen Frage anders agieren muss." Ludwig verspricht, dies zukünftig beherzigen zu wollen.

Hintergrund ist, dass ehemalige Mitarbeiter des früheren Landtagsabgeordnete monatelang auf Gehalt warten mussten und eine von ihnen schließlich vor Gericht zog.

Ludwig hatte zunächst argumentiert, für die Zahlung sei der Landtag zuständig. Nach massiver Kritik hatte er dann eine Vorleistung versprochen. In der Erklärung betont Ludwig nun, eine Klage gegen den Landtag sei von ihm nicht vorgesehen. (dpa/PNN)

