23.11.2016

Mit Farbe und Steinen : Hochtief-Gebäude in Mitte attackiert

von Thomas Loy

Bild vergößern Die Polizei war vor Ort.

Das Hochtief-Haus an der Köpenicker Straße in Mitte ist in der Nacht zu Mittwoch erheblich beschädigt worden.

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch ein Bürogebäude in Mitte attackiert. Nach Angaben einer Polizeisprecherin handelt es sich um das Haus des Baukonzerns Hochtief in der Köpenicker Straße. Die Eingangstür, die großflächig aus Glas besteht, wurde mit kleinen Pflastersteinen beworfen und erheblich beschädigt. Außerdem wurden Behälter "mit einer dunklen Flüssigkeit" auf die Fassade des Hauses geschleudert. Es entstand laut Polizei hoher Sachschaden.