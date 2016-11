23.11.2016

von Sabine Beikler Drucken

Verkehrssenatorin Berlin : Grünen-Spitze einigt sich auf Verkehrssenatorin

von Sabine Beikler

Bild vergößern Regine Günther leitet bislang als Generaldirektorin den Fachbereich Klimaschutz und Energie beim WWF Deutschland. Foto: Franz Waelischmiller

Die Parteiführung der Grünen ist sich einig: Regine Günther, WWF-Expertin für Klimafragen, soll Berlins Verkehrssenatorin werden

Die Grünen haben nach Tagesspiegel-Informationen eine Kandidatin für das Ressort Verkehr, Umwelt und Klimaschutz gefunden: Regine Günther soll in Berlin neue Verkehrssenatorin werden. Sie ist seit 2015 Generaldirektorin Politik und Klimaschutz bei der Umweltschutzorganisation WWF. Eines der zentralen WWF-Ziele sei es, die Energiewende zum Erfolg zu führen, schreibt Günther in einem Blog.

Die Kandidatin ist kein Parteimitglied der Grünen. Dirk Behrendt von den Parteilinken bleibt designierter Senator für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung. Ramona Pop war bisher als einzige grüne Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe gesetzt. Am Donnerstag wollen die Grünen ihre Kandidaten präsentieren.

Die Wahl war nicht einfach



Es war eine Einigung in letzter Minute. Bei den Grünen gab es auf Kreis-, Landes- und Bundesebene schon starke Verstimmung. Wie die Suche nach einem grünen Verkehrssenator oder einer Verkehrssenatorin verlief, fanden Parteimitglieder "unmöglich", "parteischädigend" und "rational nicht mehr nachvollziehbar". Diese Worte waren keine Einzelmeinungen. Und die Grünen-Parteispitze um die scheidenden Landesvorsitzenden Daniel Wesener und Bettina Jarasch, die nun dem Parlament angehören, war im Zugzwang. Am Donnerstagabend wollen sie dem Landesausschuss drei Kandidaten für die drei Posten präsentieren. "Ich erwarte, dass der Landesvorstand einen akzeptablen Personalvorschlag vorlegt", hörte man im Vorfeld von vielen Grünen.

Die Grünen wollten zwei Frauen als Senatorinnen



Am Mittwochvormittag hieß es, dass die Gespräche noch laufen würden, um eine einvernehmliche Lösung zwischen Parteilinken und Realos zu finden. Die war am Montag bereits einmal zum Greifen nahe gewesen: Die Realos hätten den Parteilinken Dirk Behrendt als künftigen Senator für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung akzeptiert, wenn die Parteilinken wiederum den Kandidaten der Realos für das Ressort Umwelt, Verkehr und Klimaschutz akzeptiert hätten – den Pankower Stadtrat Jens-Holger Kirchner. Aber dann kam die Frage nach Quotierung dieser Lösung in die Quere. Zwei Frauen sollen der Senatorenriege angehören. Damit schied Kirchner wieder aus. Auf Nachfrage hatte bisher keine parteilinke Frau darauf geantwortet, warum sie zwar einen Mann aus ihren Reihen akzeptierten, allerdings keinen Realo-Mann.

Günther ist eine Kandidatin der Parteiführung

Inzwischen war der Ärger über dieses "Auswahlverfahren" im Pankower Grünen-Kreisverband angekommen. Die Pankower Grünen verabschiedeten am Mittwoch einen Antrag für den Parteitag am 3. Dezember, die Zustimmung zum Koalitionsvertrag und die Zustimmung zu einem Personalvorschlag voneinander zu trennen. Das dürfte auch im Sinne anderer Grünen-Kreisverbände sein.

Die Parteilinke hatte dem Vernehmen nach auf der Suche nach einer geeigneten Verkehrsexpertin aus der parteilinken Strömung auch bei Bärbel Höhn angefragt. Die Vorsitzende des Umweltausschusses des Bundestags kündigte wie berichtet an, nicht mehr für den Bundestag kandidieren zu wollen und schied als Kandidatin aus.

Nun ist mit Günther eine Kandidatin der Parteiführung gefunden. Ihrem Profil im Karriere-Netzwerk LinkedIn zufolge hat sie an der Freien Universität von 1986 bis 1990 ihren Abschluss in Politikwissenschaften gemacht. Von 1995 bis 1998 war sie bei der Berliner Energie-Agentur beschäftigt, 1999 wechselte sie zum WWF.