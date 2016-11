22.11.2016

Oranienburg : Blindgänger Nummer 200

Bild vergößern Diese beiden Blindgänger (Nr. 198 und 199) wurden im Oktober in Oranienburg entschärft. Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Oranienburg leidet noch immer unter Blindgängern - wurde jetzt die 200. Weltkriegsbombe seit der Wende entdeckt? Für die Entschärfung müssen wieder Tausende ihre Wohnungen verlassen.

Oranienburg - In Oranienburg bei Berlin ist womöglich die 200. Weltkriegsbombe seit der Wende entdeckt worden. Auf einem Gewerbegrundstück gebe es Hinweise auf einen metallischen Gegenstand, teilte die Stadt am Dienstag mit. Klarheit werde am 13. Dezember erwartet. Sollte es sich tatsächlich um einen Blindgänger handeln, solle er am 14. Dezember entschärft werden.

In diesem Fall müssen die Oranienburger wieder mit größeren Einschränkungen rechnen. Es soll ein Sperrkreis eingerichtet werden, in dem rund 9500 Menschen wohnen. Außer einem Krankenhaus wären auch sechs Kitas und drei Schulen betroffen. Auch der Bahnhof und eine Seniorenresidenz müssten geräumt werden.

10.000 Bomben wurden auf Oranienburg abgeworfen

Die S-Bahn will einen Ersatzverkehr mit Bussen einrichten, wenn der Bahnhof Lehnitz geschlossen wird. Der Fernverkehr würde den Plänen nach zunächst ab 8.00 Uhr ohne Halt durch Oranienburg rollen und zur Entschärfung ab 10.30 Uhr komplett eingestellt werden. Die Havel bei Oranienburg soll für den Schiffsverkehr gesperrt werden.

Auf Oranienburg waren im Zweiten Weltkrieg mehr als 10 000 große Bomben abgeworfen worden, weil es dort viele Rüstungsbetriebe und chemische Industriebetriebe gab. Die Bombe Nr. 199 war zuletzt ohne größere Maßnahmen abtransportiert werden, weil sie beim Aufschlag auseinandergebrochen war, ohne zu explodieren. Die beiden Bomben davor waren Mitte Oktober mit Spezialgerät unschädlich gemacht worden. Rund 4000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. (dpa)