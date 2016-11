NACHRICHTEN

Sechs Verletzte nach Schlägerei in Asylunterkunft

Fürstenberg - Bei einer Schlägerei zwischen minderjährigen Asylbewerbern im Fürstenberger Ortsteil Zootzen sind sechs Menschen verletzt worden. Laut Polizei gerieten 20 Bewohner der Einrichtung in der Nacht zu Montag aneinander. Mindestens ein Asylbewerber wurde schwer verletzt. Die restlichen fünf kamen mit Blessuren davon. Zur Verhinderung weiterer Auseinandersetzungen nahmen die Beamten vier Jugendliche mit auf die Wache nach Oranienburg. dpa

Fast fünf Tonnen illegales Feuerwerk auf Laster entdeckt

Forst - Zöllner haben auf der A15 bei Forst (Spree-Neiße) einen Laster mit fast fünf Tonnen illegaler Pyrotechnik entdeckt. Wie das Hauptzollamt Frankfurt (Oder) am Montag mitteilte, fand sich auf der Ladefläche kein einziger Böller, der über ein gültiges Sicherheitsprüfzeichen verfügte. Der Truckfahrer wollte seine Ladung nach Belgien bringen. Gegen den 26-Jährigen wird wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Die Feuerwerkskörper werden auf Kosten des 26-Jährigen vernichtet. dpa

Weniger Verkehrstote auf Brandenburger Straßen

Potsdam - Auf Brandenburgs Straßen sind weniger Verkehrstote zu beklagen. In den ersten neun Monaten des Jahres kamen 92 Menschen ums Leben. Das ist ein Viertel weniger im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, teilte das Statistikamt mit. Dagegen stieg die Zahl der Verletzten um 4,9 Prozent auf insgesamt 8767. Von Januar bis September gab es 60 680 Verkehrsunfälle, 1,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum 2015. In Groß Machnow (Teltow-Fläming) ist am Montag ein 68-Jähriger von einem Radlader überrollt und getötet worden. Der Radladerfahrer hat den Mann auf einem Firmengelände beim Beladen vermutlich übersehen. dpa

Polizei fängt Habicht auf A13 ein

Freiwalde - Bei Freiwalde (Dahme-Spreewald) haben Polizeibeamte auf der A13 einen Habicht eingefangen. Der Greifvogel saß am Sonntag auf der rechten Fahrbahn in Richtung Staakow und ließ sich durch vorbeirasende Autos nicht aus der Ruhe bringen. Die Beamten brachten den Vogel per Streifenwagen auf ein freies Feld, wo er freigelassen wurde. Dem Habicht wurde keine Feder gekrümmt. dpa