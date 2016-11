21.11.2016

von Melanie Berger

Verdacht auf weitere Vogelgrippe-Fälle : Landeslabor untersucht tote Schwäne aus Kreuzberg

Bild vergößern Das Landeslabor wird am Montag Blut der toten Schwäne und Vögel aus Kreuzberg untersuchen. (Symbolbild) Foto: dpa

Das Landeslabor Berlin Brandenburg testet am Montag das Blut der toten Schwäne aus Kreuzberg auf Vogelgrippe. Zudem wird im Sperrkreis nach weiteren toten Tieren gesucht.

Am Montag wird untersucht, ob es mehr als nur einen Fall der Vogelgrippe in Kreuzberg gibt. Bei einem Schwan ist das H5N8-Virus bereits nachgewiesen worden. Sechs weitere Schwäne "und einige Piepmätze", wie es der Leiter des Ordnungsamtes von Friedrichshain-Kreuzberg, Joachim Wenz, ausdrückte, werden am Montag im Landeslabor Berlin Brandenburg untersucht.

Wann die Ergebnisse genau vorliegen, konnte man dort auf Tagesspiegel-Anfrage nicht sagen. Selbst wenn sich nach der Blutuntersuchung dort aber erhärtet ist das noch keine sichere Bestätigung. Die Tiere kommen dann in in das Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) auf der Insel Riems in der Ostsee gebracht. Hier ist man spezialisiert auf Tierseuchen. Erst wenn die Geflügelpest auch hier nachgewiesen wurde, gilt der Fall als offiziell bestätigt.

Auch der aktuelle Sperrkreis in Kreuzberg soll begangen werden, um nach weiteren toten Vögeln zu suchen.

Zurzeit gehe man wegen der Vogelgrippe-Gefahr bei der Feuerwehr besonders Vorsichtig mit toten Tieren um, sagt eine Sprecherin der Feuerwehr. Nach dem Vogelgrippe-Fall in Kreuzberg gehen bei der Berliner Feuerwehr auch mehr Anrufe zu toten Tieren ein, als bisher.