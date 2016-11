Berlin Prenzlauer Berg : Mann in Frauenkleidern geschlagen

In einem Club in Prenzlauer Berg wurde in der Nacht auf Sonntag ein 25-Jähriger in Frauenkleidern von einem Unbekanntem beleidigt und geschlagen.

Weil er Frauenkleider trug, wurde ein 25-Jähriger in einer Diskothek in der Schönhauser Allee von Unbekannten beleidigt und geschlagen. Laut Polizei war das Opfer gemeinsam mit Freunden Gast auf einer Motto-Party in einem Club in Prenzlauer Berg. Hierzu habe er sich als Frau verkleidet.

Gegen 5.20 Uhr wurde der Mann nach Polizeiberichten auf der Toilette von einem Unbekannten wegen seiner Verkleidung beleidigt. Beim Versuch, den Mann zur Rede zu stellen, schlug ihm dieser mit der Faust ins Gesicht. Der Angreifer floh. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung.