Berlin-Kreuzberg : Mann durch Messerstiche verletzt

Bild vergößern Ein Krankenwagen brachte den Mann ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: dpa

Am Sonntag wurde in Kreuzberg ein 58-Jähriger durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Ein 58-Jahre alter Mann wurde Sonntagmittag in der Ohlauer Straße in Kreuzberg durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Nach Polizeiangaben nahm die Polizei in der Nähe des Tatorts einen 44-jährigen Tatverdächtigen fest.

Das Opfer musste in einer Klinik notoperiert werden. Eine Sprecherin der Polizei wusste am Abend noch nichts über seinen Gesundheitszustand. Zu den Hintergründen der Tat ist laut Polizei noch nichts bekannt. Tsp