Steigende Gewalt gegen die AfD AfD-Vize Gauland will Spitzenkandidat werden

Potsdam - Die häufigsten Ziele politisch motivierter Angriffe in Brandenburg waren in diesem Jahr Parteibüros der AfD. Im dritten Quartal zählten die Behörden drei solcher Attacken. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage im Landtag in Potsdam hervor. Dabei wurden etwa die Eingangstür oder eine Wand beschmiert.

Von Jahresbeginn bis Ende September wurden AfD-Parteibüros insgesamt 16 Mal attackiert. Das geht aus den Antworten der Landesregierung auf verschiedene parlamentarische Anfragen hervor. Büros der Linken waren demnach fünf Mal betroffen, die der SPD drei Mal und die der CDU einmal. Elf Angriffe politisch motivierter Kriminalität wurden Linken zugerechnet, fünf Rechten. In neun Fällen blieb der Hintergrund unklar. Der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende im Brandenburger Landtag, Andreas Kalbitz, hatte am Dienstag eine wachsende politische Polarisierung im Land für die Angriffe verantwortlich gemacht.

Indes hat AfD-Vize Alexander Gauland, der Landes- und Fraktionschef in Brandenburg ist, Parteichefin Frauke Petry angeboten, gemeinsam ein Spitzenteam für den Bundestagswahlkampf zu bilden. „Mir geht es darum, ein möglichst breites Spektrum der Strömungen, die in unserer Partei vorhanden sind, abzubilden“, sagte er. „Die AfD wird nicht wegen eines Gesichts gewählt, sondern weil sie eine Marke ist für Protest und für eine alternative Politik“, fügte er hinzu. Nach Angaben aus Parteikreisen wird sein Vorschlag von mehreren Mitgliedern des Bundesvorstandes der Partei unterstützt.

Die Frage, wie viele Spitzenkandidaten die AfD letztlich ins Rennen schickt, werde aber erst beim Bundesparteitag im April 2017 in Köln entschieden, hieß es. Gauland, einst CDU-Staatssekretär in Hessen, wird dem rechten Parteiflügel zugerechnet. Er sagte, er rechne mit einem harten Wahlkampf: „Es werden sich Teile der political correctness im Salzsäurebad des Wahlkampfes auflösen.“ dpa