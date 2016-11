18.11.2016

von Stefan Jacobs

Geflügelpest in Berlin : Schwan in Kreuzberg hatte Vogelgrippe

Bild vergößern Bei einem Schwan auf dem Landwehrkanal in Kreuzberg wurde der Geflügelpest-Virus vom Subtyp H5N8 festgestellt Foto: dpa/ Sven Hoppe

Bei einem toten Schwan auf dem Landwehrkanal wurde die Geflügelpest festgestellt. In großen Teilen der Innenstadt gilt deshalb Leinenpflicht für Hunde.

Die Vogelgrippe hat Berlin erreicht. Wie die Senatsverwaltung für Verbraucherschutz am Freitagabend mitteilte, wurde bei einem Schwan das Geflügelpest-Virus vom Subtyp H5N8 festgestellt. Die Wasserschutzpolizei hatte das Tier aus dem Landwehrkanal geborgen, wo es tot auf Höhe der Baerwaldbrücke nahe dem U-Bahnhof Prinzenstraße trieb.

Nach Auskunft der Senatsverwaltung verfügen die Veterinärämter der Bezirke nun eine Stallpflicht oder die Haltung unter einer Schutzvorrichtungen für sämtliches in Berlin gehaltene Geflügel. Entsprechende Ausstellungen und Märkte seien untersagt. Bisher galten die Beschränkungen nur für einzelne Bezirke, so in Mitte und Lichtenberg, den Standorten von Zoo und Tierpark. Gewerblich gehaltenes Geflügel soll „regelmäßig klinisch und falls notwendige auch virologisch untersucht“ werden, heißt es nun.

Hunde und Katzen im 3-Kilometer-Radius dürfen nicht frei herumlaufen

Weitaus mehr Menschen dürfte eine andere Vorschrift betreffen, die in einem Radius von drei Kilometern um den Fundort des infizierten Schwans gilt: Hunde und Katzen dürfen dort nicht mehr frei herumlaufen. Der Sperrbezirk reicht etwa von der Oberbaumbrücke im Osten über den Alex im Norden, den Nollendorfplatz im Westen und das Tempelhofer Feld im Süden.

Die Bedingungen des Sperrbezirks gelten zunächst für 21 Tage. Zusätzlich wurde für 15 Tage ein Beobachtungsgebiet eingerichtet, das einen Radius von zehn Kilometern um den Fundort umfasst – also praktisch die gesamte Innenstadt einschließlich Zoo und Tierpark. In diesem Gebiet gehaltene Vögel dürfen nicht herausgebracht werden. Die genauen Grenzen des Areals sollen von den Bezirksämtern festgelegt werden. Die Zooverwaltung hatte schon zuvor mitgeteilt, dass die beiden Freiflughallen im Zoo und die Tropenhalle im Alfred-Brehm-Haus des Tierparks fürs Publikum geschlossen seien.

Eine Übertragung des Erregers auf Menschen ist bislang nicht bekannt, allerdings sind die Schäden durch die unter Vögeln hoch ansteckende Krankheit schon jetzt massiv. Der Erreger wurde mittlerweile in den meisten Bundesländern nachgewiesen und breitet sich schneller aus als bei früheren Epidemien. Das Bundeslandwirtschaftsministerium erließ am Freitag eine Eilverordnung. In Berlin bittet die Senatsverwaltung, Funde toter Vögel dem Bezirksamt zu melden, sofern es sich nicht nur um ein einzelnes Tier handelt.