18.11.2016

von Robert Ide, Jörn Hasselmann, Benjamin Moscovici

Liveblog zu Obama in Berlin : Ukraine, IS und Brexit sind Thema im Kanzleramt

Bild vergößern Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht im Bundeskanzleramt in Berlin mit dem US-Präsidenten, Barack Obama (l), dem französischen Präsidenten, Francois Hollande und dem italienischen Ministerpräsidenten, Matteo Renzi (r). Foto: Kay Nietfeld/dpa

Der scheidende US-Präsident trifft am letzten Tag in Berlin europäische Spitzenpolitiker. Angela Merkel empfängt neben Obama auch Hollande, Renzi, May und Rajoy. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Barack Obama reiste bereits Mittwochabend an - an seinem letzten Tag in Berlin als US-Präsident trifft er nicht nur Merkel sondern auch Theresa May, Matteo Renzi, Mariano Rajoy und François Hollande. Am Morgen kommt das Quintett im Kanzleramt zusammen.

Danach empfängt die Bundeskanzlerin Rajoy zu einem Arbeitsmittagessen, im Anschluss ist gegen 13.30 Uhr eine Pressekonferenz angesetzt. Am Nachmittag führt Merkel im Kanzleramt außerdem Gespräche mit May, auch hier sind Äußerungen vor der Presse geplant. Obama ist dann längst wieder weg: Sein Flieger soll in Tegel um 12.45 Uhr abheben.