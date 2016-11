17.11.2016

von Klaus Kurpjuweit

Bauarbeiten in Berlin : Sperrungen bei der Ringbahn und der Autobahn

Bild vergößern Sperrungen auf der Berliner Ringbahn. Foto: dpa

Ab Freitag ist wegen Bauarbeiten an der Stadtautobahn die Ringbahn zwischen den Stationen Neukölln und Treptower Park gesperrt. Auch die A 115 ist stundenlang gesperrt.

Die Ringbahn mit den Linien S 41 und S 42 ist von Freitag ab 22 Uhr bis zum Betriebsbeginn am Montag zwischen den Stationen Neukölln und Treptower Park gesperrt. Um die Stadtautobahn A 100 bauen zu können, müssen für die S-Bahn an der Kiefholzstraße Behelfsbrücken eingebaut werden.

Deshalb wiederholt sich die Sperrung am nächsten Wochenende zu den gleichen Zeiten. Auf der S 3 fahren die Züge wegen Brückenbauarbeiten ebenfalls vom heutigen Freitag ab 22 Uhr bis Montagfrüh nur alle 20 Minuten zwischen Friedrichshagen und Köpenick.

Der Nachtverkehr entfällt am Wochenende zwischen Erkner und Köpenick. Als Ersatz fahren jeweils Busse. Sperrungen gibt es auch für Autofahrer. Wegen einer nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale „unumgänglichen Havarie-Instandsetzung der Fahrbahn“ ist am heutigen Freitag ab etwa 8 Uhr bis maximal 21 Uhr auf dem Avuszubringer A 115 die Auffahrt an der Anschlussstelle Potsdam-Drewitz in Fahrtrichtung Berlin voll gesperrt.