17.11.2016

US-Präsident in Berlin : Obama zu Gesprächen im Kanzleramt eingetroffen

von Ingo Salmen, Angie Pohlers, Robert Klages

Bild vergößern Barack Obama nimmt am Kabinettstisch platz - mit dem obligatorischen Kaffeebecher vor sich. Foto: Brendan Smialowski/AFP

Vom Adlon zum Kanzleramt und zurück: Barack Obama am Tag 2 in Berlin. Wir begleiten seinen letzten Besuch als US-Präsident in Deutschland mit unserem Liveblog.

Barack Obama landete am Mittwochabend in Tegel und traf sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Abendessen im Hotel Adlon. Noch bis Freitag wird sein Abschiedsbesuch für Verkehrseinschränkungen sorgen. Obamas zweiten Tag in Berlin können Sie hier im Liveblog miterleben:

