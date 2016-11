Armutsrisiko: Allein mit Kind

Potsdam - Brandenburgs Landesregierung will bei der Bekämpfung der Kinderarmut die Situation von Alleinerziehenden in den Blick nehmen. „Das Armutsrisiko von Familien Alleinerziehender ist bis zu viermal höher als das der Paarfamilien“, sagte Sozialministerin Diana Golze (Linke) am Mittwoch in Frankfurt (Oder). Der soziale Status der Eltern habe negative Auswirkungen auf die Entwicklungs- und Bildungschancen der Kinder. „Mädchen und Jungen, die von Armut betroffen sind, brauchen unsere starken Stimmen und unsere Unterstützung“, sagte Golze.

Armutskarrieren müssten durchbrochen werden, Kinder aus dem Teufelskreis geholt werden. Beim Runden Tisch gegen Kinderarmut sei das Projekt „Integrationsbegleiter“ entwickelt worden. Hier sollen Langzeitarbeitslose mit Kindern begleitet werden, um zu ermitteln, welche Hilfen überhaupt in Anspruch genommen werden können. Oft würden Hilfen aus Überforderung oder Scham nicht beansprucht. Nach den aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts ist mehr als jedes fünfte Kind (22 Prozent) in Brandenburg von Armut bedroht. Viele der insgesamt 61 000 Jungen und Mädchen leben in Familien mit nur einem Elternteil.

Die Anhebung des Regelsatzes für 6- bis 13-jährige Kinder um 21 Euro auf 291 Euro im Rahmen Hartz-IV-Erhöhung Anfang 2017 sei richtig, aber längst nicht ausreichend. Golze sprach von einer seltsamen Berechnung des Regelsatzes. Erfreut zeigte sich die Ministerin, dass sich etwas beim Unterhaltsvorschuss bewegt. Oft erhielten Alleinerziehende vo m anderen Elternteil für das gemeinsame Kind keinen oder l zu wenig Unterhalt. Dann springt der Staat sechs Jahre und bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres des Kinds ein. „Diese Limitierung will der Bund jetzt aufgeben“, sagte Golze. dpa