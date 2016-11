16.11.2016

US-Präsident in Berlin : Barack Obama ist in Berlin gelandet

von Melanie Berger, Felix Hackenbruch, Jana Demnitz

Bild vergößern Hello Mr. President. Barack Obama ist in Berlin gelandet. Foto: AFP

Air Force One ist am Flughafen Tegel gelandet. In einem gemeinsamen Schreiben bekennen sich Merkel und Obama zu Freihandel und Klimaschutz. Alle Entwicklungen im Liveblog.

US-Präsident Barack Obama kommt auf Abschiedstour nach Europa. Am Abend landet er in Tegel und er bleibt bis Freitag in Berlin, was auch zu zahlreichen Straßensperrungen führen wird. Wir begleiten den Besuch des scheidenden amerikanischen Präsidenten mit unserem Liveblog.