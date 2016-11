16.11.2016

von Felix Hackenbruch (mit afp)

Ehemann tötet Mutter seiner fünf Kinder Aus dem Fenster gestoßen und mit Messer attackiert

Senftenberg - Am Montagabend hat sich ein höchst brutales Tötungsdelikt in Senftenberg ereignet. Wie die Cottbuser Staatsanwaltschaft mitteilte, hatte ein 31-jähriger Asylbewerber aus Tschetschenien gegen 21.35 Uhr eine Auseinandersetzung mit seiner 27-jährigen Ehefrau. Im Zuge des Streits stieß der Mann seine Frau offenbar aus dem Fenster ihrer Wohnung im zweiten Stock. Die Frau fiel mehrere Meter auf den Boden und soll nach dem Aufprall noch gelebt haben. Als der Beschuldigte dies bemerkte, verließ er die Wohnung und begab sich mit einem Klappmesser zu seiner Frau. Mindestens zweimal soll er ihr in den Hals geschnitten haben. Die 27-Jährige erlag wenig später am Tatort ihren Verletzungen. Ein Notarzt konnte nur den Tod feststellen.

Kurz darauf konnte der Ehemann von Polizisten festgenommen werden. Er wurde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen Totschlags erließ. Warum es zu der Tat kam, konnte die Staatsanwaltschaft am Dienstagnachmittag noch nicht mit Sicherheit sagen. Angeblich ging es bei der Auseinandersetzung um den Vorwurf, die 27-Jährige habe ihren Mann betrogen. Nach Informationen des rbb lebte das Paar zusammen mit seinen fünf Kindern in der Wohnung. Die Familie wartete auf die Bearbeitung ihres Asylantrags. Die Kinder sind nun in der Obhut des Jugendamtes. Felix Hackenbruch (mit afp)