NACHRICHTEN

IG Metall fordert Verzicht auf Entlassungen bei Bombardier

Hennigsdorf - Die IG Metall hat den Bahnhersteller Bombardier Transportation aufgefordert, auf Entlassungen zu verzichten. „Personalabbau löst keine Probleme“, sagte der Leiter des IG-Metall-Bezirks Berlin-Brandenburg-Sachsen, Olivier Höbel, am Dienstag vor einer Aufsichtsratssitzung in Hennigsdorf bei Berlin. Mehr als 300 Beschäftigte der Bombardier-Standorte Hennigsdorf, Kassel, Braunschweig, Bautzen, Görlitz, Mannheim und Siegen zogen nach Gewerkschaftsangaben vor das Gebäude, in dem die Sitzung stattfand. Dem Unternehmen lägen in dem „Fahrplan Zu(g)kunft“ des Gesamtbetriebsrats Vorschläge für mehr Produktivität und Effizienz vor. Diese sollten jetzt umgesetzt werden. Über Details aus der Aufsichtsratssitzung wurde nichts bekannt. Der kanadische Bombardier-Konzern mit seinen Sparten Flugzeuge und Züge hatte im Oktober angekündigt, bis Ende 2018 in Produktion und Verwaltung weltweit rund 7500 Stellen zu streichen, davon etwa 5000 im Bahnsektor. In welchem Umfang die deutschen Werke etwa in Hennigsdorf betroffen sein sollen, ist bislang offen. In einem ersten Schritt hatte Bombardier Transportation in diesem Jahr rund 1400 Stellen in Deutschland abgebaut. dpa

Abwasserbeiträge: Musterschreiben zu möglichen Ansprüchen vorgelegt

Potsdam - BVB/Freie Wähler und das Wassernetz Brandenburg haben ein neues Musterschreiben vorgelegt, mit dem Betroffene Ansprüche zu alten Abwasseranschlüssen anmelden können. Hintergrund sei eine am 17. Dezember ablaufende Frist nach dem Staatshaftungsgesetz, erklärte der Landtagsabgeordnete Péter Vida von den Freien Wählern am Dienstag in Potsdam. Ansprüche auf diesem Weg könnten Grundstücksbesitzer anmelden, deren Beitragsbescheide bestandskräftig seien. Vida schätzte, dass die möglichen Ansprüche sich auf rund 250 Millionen Euro summieren könnten. Betroffene sollten Schadensersatz geltend machen, sagte der Vorsitzende des Wassernetzes, Thomas Kaiser. Die Organisation ist nach eigenen Angaben der größte Zusammenschluss von sogenannten Altanschließern im Land. Auf die Verbände rolle eine Riesenlawine zu, meinte Kaiser, auch weil Schadensersatz zu verzinsen sei. dpa

Autodieb durchbricht Straßensperre und rammt Streifenwagen

Blankenfelde-Mahlow - Ein mutmaßlicher Autodieb hat in Blankenfelde-Mahlow (Teltow-Fläming) eine Straßensperre der Polizei durchbrochen und nach einer Verfolgungsjagd einen Streifenwagen gerammt. Beamte hätten einen kurz zuvor als gestohlen gemeldeten Transporter am frühen Dienstagmorgen in Zossen entdeckt, berichtete die Polizei. Der Fahrer durchbrach eine eingerichtete Kontrollstelle, konnte aber von zwei alarmierten Streifenwagen zum Anhalten gezwungen werden. Dabei rammte der 38-Jährige einen Streifenwagen. Der Mann war bereits zur Festnahme ausgeschrieben und wurde in Gewahrsam genommen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. dpa