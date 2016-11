15.11.2016

von André Görke Drucken

Nach der Abgeordnetenhaus-Wahl : Berlins CDU-Generalsekretär Wegner tritt zurück

von André Görke

Bild vergößern Der Generalsekretär der CDU Berlin, Kai Wegner, tritt zurück. Foto: dpa

„Da Monika Grütters eine Veränderung im Amt des Generalsekretärs plant, werde ich diesem Wechsel nicht im Wege stehen“, wird Wegner zitiert.

Nach der historischen Schlappe seiner Partei bei den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus tritt der bisherige CDU-Generalsekretär Kai Wegner zurück. „Da (die designierte neue Landesvorsitzende) Monika Grütters eine Veränderung im Amt des Generalsekretärs plant, werde ich diesem Wechsel nicht im Wege stehen“, teilte Wegner am Dienstagvormittag mit. „Es war mir stets eine Ehre, der Berliner CDU als Generalsekretär zu dienen. Ich habe dieses Amt über fünf Jahre mit Leidenschaft und großer Freude ausführen dürfen. “

Die "Berliner Morgenpost" hatte zuvor unter Berufung auf Parteikreise berichtet, dass Grütters, die als Kulturstaatsministerin bislang auf Bundesebene agiert, einen im Berliner Abgeordnetenhaus verwurzelten Generalsekretär bevorzuge. Außerdem wolle sie mit einem „neuen Gesicht“ ein weiteres Zeichen für einen politischen Neuanfang in der Hauptstadt-CDU setzen. Grütters saß bis 2005 selbst zehn Jahre lang im Berliner Abgeordnetenhaus, hielt sich aber aus den Machtkämpfen der männerdominierten Berliner CDU immer heraus.

Kai Wegner: "... dabei wünsche ich Monika Grütters viel Glück"

Am Vormittag kommentierte das Wegner so: "Die CDU war immer dann erfolgreich, wenn sie es verstand, ihre drei Säulen einzubinden: die soziale, die liberale und die konservative Säule. Gerade in Zeiten des Populismus darf die Lebenswirklichkeit der sogenannten kleinen Leute, ihre Sorgen und Nöte, nicht aus dem Blickfeld geraten. Für diese verantwortungsvolle Aufgabe wünsche ich Monika Grütters viel Erfolg." Und: "Insbesondere auf die Aktiven in den Bezirken wird es ankommen. Denn nur, wenn wir in den Bezirken stärker werden, können wir auch wieder in Berlin stark sein." Kai Wegner ist eng mit dem Bezirk Spandau verwurzelt, dort zur Schule gegangen, lebt dort.

Auch Frank Henkel steht vor dem Aus

Wie berichtet gibt es derzeit auch viel Kritik an Landeschef Frank Henkel. Der Noch-Innensenator will in den Bundestag, heißt es. Doch die Chancen dafür stehen schlecht - mehr dazu lesen Sie unter diesem Tagesspiegel-Link.

Die Partei hatte bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus am 18. September mit 17,6 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis seit 60 Jahren erzielt. Im Dezember tritt der bisherige Landeschef Frank Henkel deswegen ab, im Abgeordnetenhaus verzichtete er auf den Posten des Vize-Parlamentspräsidenten. Die bisher stellvertretende Vorsitzende Grütters soll ihn ablösen. (mit dpa)

+++

Lesen Sie mehr im Tagesspiegel: Berlins CDU braucht Neuanfänge in Serie - Die krisengebeutelte Hauptstadt-CDU sucht Antworten auf Führungsfragen und Rezepte für bessere Außenwirkung. Eine Bestandsaufnahme.