NACHRICHTEN

Mit Steinen auf Autos geworfen - 42-Jähriger in U-Haft

Berlin - Die Polizei hat bereits am Freitag einen Mann festgenommen, der in den vergangenen Wochen vier fahrende Autos mit schweren Gegenständen beworfen haben soll. Der Mann habe gestanden, in Tempelhof Steine auf drei Autos und eine mehrere Kilo schwere Metallplatte auf einen vierten Wagen geworfen zu haben, teilte die Polizei am gestrigen Montag mit. Verletzt wurde bei den Angriffen niemand, es entstand jedoch ein teilweise hoher Sachschaden an den Fahrzeugen. Das Motiv des Mannes war zunächst völlig unklar. Ein Richter erließ am Samstag Haftbefehl, seitdem sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. dpa

Betrunkener Mann steckt aus Versehen Scheune in Brand

Wusterhausen - Ein stark angetrunkener Mann hat in Wusterhausen (Ostprignitz-Ruppin) aus Versehen eine Scheune in Brand gesteckt und dadurch völlig zerstört. Der 45-Jährige habe am Vorabend eine Schilfmatte auf seinem Grundstück verbrennen wollen, berichtete die Polizei am Montag. Allerdings bedachte er dabei nicht den Funkenflug. der die benachbarte Scheune erreichte. Eigene Löschversuche des Mannes waren vergeblich, auch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr konnte die Scheune nicht mehr retten. Über den Entstandenen Schaden machte die Polizei keine Angaben. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,4 Promille.dpa

16-Jähriger niedergeschlagen und ausgeraubt

Hennigsdorf - Ein 16-Jähriger ist am S-Bahnhof Hennigsdorf (Oberhavel) von einer Gruppe Gleichaltriger niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei am gestrigen Montag mitteilte, forderte die sechsköpfige Gruppe das Opfer zunächst auf, sein Handy herauszugeben. Als der 16-Jährige das verweigerte, wurde er geschlagen. Zunächst wurde er zu Boden gestoßen und dort mit Fußtritten traktiert. Ein 15-Jähriger soll das Opfer mit einem Messer bedroht haben, um an sein Mobiltelefon heranzukommen. Anschließend flüchteten die Täter. Ob der 16-Jährige bei der Prügelattacke verletzt wurde, teilte die Polizei nicht mit. dpa