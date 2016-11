NACHRICHTEN

Land braucht Streifenpolizisten

Potsdam - Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hat ein Personalproblem bei der Polizei eingeräumt. Sein Ziel, mehr Streifenwagen auf die Straße zu schicken, sei bisher nicht gelungen, sagte er. Die Kollegen würden aufgrund der gewachsenen Aufgaben in vielen Bereichen dringend benötigt. Neue Polizisten könne man aber nicht einfach einstellen, sondern müsse sie ausbilden. „Seit diesem Jahr bildet Brandenburg 351 Anwärter aus, mehr als dreimal so viele wie 2010“, so Schröter am Montag beim 25. Jubiläum der Fachhochschule der Polizei in Oranienburg. Diesen „robusten Einstellungskorridor“ werde das Land in den kommenden Jahren verstetigen, erklärte er. Damit stehe die Fachhochschule vor neuen Herausforderungen - auch baulicher Natur, denn die Oranienburger Räumlichkeiten seien nur für 275 Anwärter pro Jahrgang ausgerichtet. Daher solle ein echtes Hochschulcampus-Konzept entwickelt werden. Gegenwärtig werden etwa 880 Anwärter der verschiedenen Laufbahnen und Jahrgänge in Oranienburg ausgebildet. dpa

80 neue HIV-Infektionen

Berlin/Potsdam - Etwa 80 Personen haben sich im vergangenen Jahr in Brandenburg mit HIV infiziert. Das geht aus einer Schätzung hervor, die das Robert Koch-Institut (RKI) am Montag in Berlin veröffentlichte. Demnach infizierten sich 65 Männer und 15 Frauen mit dem Virus. Sex zwischen Männern vermuten die RKI-Experten in 55 Fällen als Ursache der Infektion, 25 Betroffene steckten sich vermutlich bei heterosexuellen Kontakten an, fünf beim Drogenkonsum. Die Zahl der Menschen, die in Brandenburg insgesamt mit dem Virus leben, schätzt das RKI auf 320. Ein Trend für Brandenburg lässt sich nach RKI-Angaben ob der verhältnismäßig niedrigen Zahlen nur schwierig ausmachen. dpa