14.11.2016

von Gudrun Janicke Drucken

"Gault&Millau" : Potsdamer und Beelitzer Restaurant sind spitze

von Gudrun Janicke

Bild vergößern Der Gourmetführer "Gault&Millau" zeichnet mehrere brandenburgische Restaurants aus. Foto: Jens Büttner/dpa

Es ist wieder Zeugnistag für Spitzenköche: Wenige Wochen vor der Vergabe der Michelin-Sterne veröffentlichen die Kritiker des "Gault&Millau" ihre Bewertungen der besten Restaurants. Auch Brandenburg ist mit dabei.

Potsdam/Beelitz/Finsterwalde - Drei märkische Küchenchefs sind in der neuesten Ausgabe des Restaurantführers "Gault&Millau" als Spitzenköche des Landes gewürdigt worden. Sie erreichten 16 von möglichen 20 Punkten, hieß es am Montag in einer Mitteilung zur Deutschlandausgabe 2017. Newcomer des Jahres ist Jörg Frankenhäuser vom "Kochzimmer" in Beelitz (Potsdam-Mittelmark). Wie im Vorjahr stehen an der Spitze im Land Alexander Dressel vom "Friedrich Wilhelm"in Potsdam und Frank Schreiber vom "Goldenen Hahn" in Finsterwalde (Elbe-Elster). Sie erhielten ebenfalls 16 Punkte. Die Tester bewerteten insgesamt zwölf märkische Restaurants. (dpa)

In der Deutschlandausgabe 2017 des Restaurantführers "Gault&Millau" wurden folgende neun Restaurants am besten bewertet:

16 Punkte

«Kochzimmer» in Beelitz

«Goldener Hahn» in Finsterwalde

«Friedrich Wilhelm» in Potsdam

15 Punkte

«Speisenkammer» in Burg

«Carmens Restaurant» in Eichwalde

14 Punkte

«Juliette» in Potsdam

«Alte Überfahrt» in Werder

13 Punkte

«Bollwerk» in Eisenhüttenstadt

«Speckers Landhaus» in Potsdam