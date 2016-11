Stadtrat in Berlin Steglitz-Zehlendorf : SPD-Politikerin Drohsel zieht Kandidatur zurück

Bild vergößern Franziska Drohsel zieht ihre Stadtratskandidatur in Steglitz-Zehlendorf zurück. Foto: dpa

Angesichts der Haltung von CDU und FDP sieht Franziska Drohsel keine Chance. Die Stadtratsbewerberin der SPD in Steglitz-Zehlendorf gibt die Kandidatur auf.

Franziska Drohsel, die umstrittene SPD-Stadtratsbewerberin in Steglitz-Zehlendorf, zieht ihre Kandidatur zurück. „Nach der klaren Ansage von CDU und FDP, mich verhindern zu wollen, wird es bei den derzeitigen Verhältnissen keine Mehrheit in dieser BVV geben. Denn am Sachverhalt ändert sich nichts: Ich werde als explizite Linke meine Positionen nicht relativieren“, teilte sie auf Anfrage mit. Wie berichtet, hatte sie ihren Rückzug bereits auf Facebook angedeutet.

Die Position von CDU und FDP als solche wundere sie nicht, sagte Drohsel. Eine Kandidatin der SPD aber gemeinsam mit den Stimmen der AfD zu verhindern, sei dennoch ein Skandal. Beide Parteien müssten sich fragen lassen, ob ein solches Rechtsaußen-Bündnis nach den Wahlerfolgen der Rechtspopulisten zukünftig Normalität werden soll. Drohsel war als Stadträtin für den Bereich Jugend, Gesundheit und Integration für geflüchtete Menschen vorgesehen. Tsp