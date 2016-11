AfD-Büro in Finsterwalde angegriffen

Finsterwalde - In der Nacht zum vergangenen Sonntag soll es einen Anschlag auf das Bürgerbüro des AfD-Landtagsabgeordneten Sven Schröder in Finsterwalde gegeben haben. Sven Schröder hatte am Samstag offiziell sein Bürgerbüro in Finsterwalde im Landkreis Elbe-Elster eröffnet. Wie er nun der Presse sagte, seien nach der offiziellen Eröffnung die Schaufensterscheiben eingeschlagen worden. Die Polizei habe drei Steine und einen Antifa-Aufkleber sichergestellt. Zuvor hätten rund zehn Besucher aus linksextremistischen Kreisen die Eröffnung aufgesucht. Laut Schröder habe er sich nur mit Hilfe eines Polizeiaufgebots mit ihnen unterhalten können. Die betroffenen Personen hätten das Gespräch aggressiv geführt. „Ich bin fassungslos, mit welcher Wut mutmaßliche Linksextremisten vorgehen“, sagte Schröder zu dem Angriff. Er sei gerne bereit, mit Menschen zu diskutieren, die nicht unbedingt seine Ansichten teilen. „Aber Gewalt? Das ist nicht das richtige Mittel, um miteinander zu interagieren“, so Schröder. Laut AfD gab es bislang 20 Anschläge auf Wohnhäuser und Bürgerbüros von AfD-Abgeordneten. Kix