14.11.2016

Kinderrechte stärken Justizminister: Kinderrechte gehören ins Grundgesetz

von Gudrun Janicke

Potsdam - Brandenburgs Justizminister Stefan Ludwig (Linke) macht sich für die Aufnahme von Kinderrechten in das Grundgesetz stark. Das sei schon seit Längerem ein Thema, allein die Umsetzung lasse noch immer auf sich warten, betonte Ludwig am Samstag. Auf der Herbstkonferenz der Justizminister, zu der Brandenburg für kommenden Donnerstag in die Landesvertretung nach Berlin einlädt, will Ludwig die Initiative zur Diskussion stellen.

Die Rechte von Kindern und Jugendlichen werden bei vielen wichtigen Entscheidungen von Politik, Verwaltung und Rechtsprechung zu wenig berücksichtigt, betonte Ludwig. „Kinder sind nicht nur Anhängsel oder Eigentum der Erwachsenen“, betonte Ludwig. Kinderrechte seien bereits in den meisten Landesverfassungen verankert. Ihre Aufnahme ins Grundgesetz hätte mehr als nur einen hohen symbolischen Wert. Denn dann müssten sich Behörden - etwa bei Planungen von Wohnvierteln - daran orientieren, falls ihre Entscheidungen Kinder betreffen.

Bei der Konferenz stehen 30 Punkte auf der Tagesordnung. Themen sind unter anderem das Phänomen von Hassbotschaften im Internet, der Umgang mit terroristischen Attentätern im Vollzug oder die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für ehrenamtliche Richter. Gudrun Janicke