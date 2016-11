12.11.2016

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf : Drohsel: "Verleugne nicht meine politische Identität"

von Helena Wittlich

Bild vergößern Franziska Drohsel (hier im Jahr 2007) hat es gerade schwer in Steglitz-Zehlendorf. Foto: dpa

CDU, FDP und AfD verhinderten gemeinsam die Wahl der SPD-Kandidatin Franziska Drohsel in das Bezirksamt von Steglitz-Zehlendorf. Nun äußerte sich Drohsel auf Facebook.

Im Streit um die Besetzung des Stadtratspostens im Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf ist wohl noch keine Entscheidung gefallen. Am Freitag veröffentlichte die Kandidatin Franziska Drohsel auf Facebook eine Stellungnahme, die sich wie ein Rückzug der Kandidatur liest. "Ich hätte mich gern als Stadträtin für die gute Sache eingesetzt, aber ich verleugne nicht meine politische Identität", schrieb sie dort. Sie bedankte sich für die Unterstützung der SPD im Bezirk sowie die der Grünen und Linken.

Einen offiziellen Rückzug der Kandidatur konnte zunächst niemand bestätigen. Der ehemalige SPD-Fraktionsvorsitzender Norbert Buchta sagte dem Tagesspiegel, dass am Wochenende wohl keine Entscheidung mehr fallen werde. "Sie hat jetzt Bedenkzeit, am Montag oder Dienstag wissen wir mehr."

Bis 2007 Mitglied im linksextremistischen Verein "Rote Hilfe"

Drohsel hatte am Mittwochabend in der Bezirksverordnetenversammlung die notwendige Mehrheit für den Stadtratsposten nicht bekommen. CDU, FDP und AfD hatten gemeinsam gegen sie gestimmt, weil Drohsel bis 2007 Mitglied im linksextremistischen Verein „Rote Hilfe“ war. CDU-Fraktionschef Torsten Hippe hatte deswegen Zweifel an Drohsels "Eignung für ein Beamten-Amt" geäußert.

Der SPD-Landesgeschäftsführer, Dennis Buchner, nannte die Aktion "beschämend". Auch der Grünen-Abgeordnete Benedikt Lux warf der CDU "Kalte-Kriegs-Rhetorik" vor.

Am Samstag äußerte sich auch der Direktor der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, auf Twitter zu dem Fall und unterstützte CDU und FDP in der Ablehnung der Kandidatin.