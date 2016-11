10.11.2016

Brandenburg : Bauernbund fordert Managementplan für Wölfe

Bild vergößern Ein Wolf im Wildpark Schorfheide in Brandenburg. Foto: P. Pleul/dpa (Archiv)

Bauern in Brandenburg beklagen deutlich mehr gerissene Kälber in diesem Jahr als in den Vorjahren. Sie fordern vom Land mehr Unterstützung.

Groß Kreutz - Angesichts zunehmender Schäden durch Wolfsangriffe sind die Brandenburger Landwirte alarmiert und fordern mehr Unterstützung vom Land. Allein die Risse von Kälbern hätten sich binnen Jahresfrist vervierfacht, sagte der Geschäftsführer des Brandenburger Bauernbundes, Burkhard Jung, am Donnerstag in Groß Kreutz (Potsdam-Mittelmark). Lediglich für diese 13 Tiere habe es Schadenersatz gegeben. "Die Dunkelziffer toter Tiere ist aber bedeutend höher", sagte Jung.

Der Bauernbund, der vor allem kleinere Familienbetriebe vertritt, verlangte vom Agrarministerium einen Wolfsmanagementplan. Der Wolf war in Deutschland vor 150 Jahren ausgerottet worden. Heute leben in Deutschland wieder etwa 120 bis 130 Tiere. (dpa)

