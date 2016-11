10.11.2016

von Klaus Peters, Rochus Görge Drucken

Nur die AfD freut sich über Trump Entsetzen in Brandenburg über US-Wahl

von Klaus Peters, Rochus Görge

Potsdam - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich entsetzt über den Wahlsieg des US-Republikaners Donald Trump geäußert. „Ich habe die Nachrichten heute Nacht intensiv verfolgt und es war ein Wechselbad der Gefühle. Ja, ich war geschockt“, erklärte Woidke am Mittwoch. Jetzt müsse man aber nach vorne schauen und auch eigene Schlüsse ziehen.

„Offensichtlich gibt es inzwischen ein immer größeres Wählerpotential, das schlicht das Bestehende beseitigen will, auch wenn das Neue nur Verschlechterungen verheißt“, sagte Woidke. „Diese Gefahr besteht auch für Europa, für Deutschland und Brandenburg.“ Deshalb sei es umso wichtiger, gute Politik zu machen, sie zu erklären und den Menschen zuzuhören. „Zu dieser guten Politik gehören vor allem gute Bildung, soziale Gerechtigkeit und tatsächliche Aufstiegschancen.“ Nach Ansicht der Linkspartei zeigt der Ausgang der Präsidentenwahl in den USA tiefe Gräben in der US-Gesellschaft. „Die Wahl von Donald Trump offenbart die soziale Spaltung in Amerika und eine Demokratie-Entleerung. Und das ist nicht nur in den USA so, sondern das ist auch schon in Europa angekommen“, sagte Brandenburgs Linken-Chef Christian Görke. Dem müsse die Politik unter anderem mit einer stärkeren Besteuerung von Reichen entgegensteuern.

CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben sagte, die demokratische Wahl sei zu respektieren. „Wir gehen davon aus, dass der Präsident Trump ein anderer sein wird als der Wahlkämpfer Trump.“ Den Europäern müsse aber klar sein, dass Trump vor allem die amerikanischen Interessen vertreten werde. „Europa wird daher konzentriert zusammenarbeiten und mit geeinter Stimme sprechen müssen, um als starker Partner wahr- und ernstgenommen zu werden.“ Der Grünen-Landeschef Clemens Rostock sagte: „Es ist erschreckend, dass mit Donald Trump jemand gewählt wurde, der pubertär mit Dreck um sich wirft.“ Die Hoffnung sei jetzt, dass er als Präsident anders auftrete. Der AfD-Landtagsabgeordnete Steffen Königer zeigte sich dagegen erfreut über das Ergebnis: „Wir wollen unseren amerikanischen Freunden zu ihrer demokratischen Entscheidung gratulieren“, sagte er.

Woidke betonte, dass die USA für die Brandenburger Wirtschaft ein wichtiger Handelspartner seien. „Ich werde alles dafür tun, dass das so bleibt. Ich hoffe, dass der künftige Präsident seine Abschottungspolitik nicht durchsetzen wird.“ Ein starkes Europa müsse dazu beitragen, dass die künftige Präsidentschaft keine Gefahren für den Frieden bedeuteten. „Europa und die USA müssen für eine gemeinsame Werteordnung der Freiheit und Demokratie stehen“, sagte Woidke.

Klaus Peters, Rochus Görge