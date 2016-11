Berlin : Kulturausschuss plant neuen Anlauf für Einheitsdenkmal

Bild vergößern Erst geplant und dann beerdigt - das Einheitsdenkmal. Foto: dpa

Das eigentlich schon beerdigte Berliner Einheitsdenkmal vor dem Humboldt-Forum bleibt in der Diskussion. Jetzt sollen neue Möglichkeiten besprochen werden.

Der Kulturausschuss des Bundestags will einen neuen Anlauf zu einem Einheits- und Freiheitsdenkmal in Berlin machen. Wie die zuständige Berichterstatterin Hiltrud Lotze (SPD) am Mittwoch nach einer Sitzung auf dpa-Anfrage mitteilte, sollen in einem öffentlichen Fachgespräch neue Möglichkeiten des Projekts erörtert werden. „Wir wollen von Beginn an sicherstellen, dass die Öffentlichkeit einbezogen wird“, sagte Lotze. Grüne und Linke unterstützten ihren Angaben zufolge den Vorschlag, die Union reagierte zurückhaltend.

Das Denkmal soll an die deutsche Wiedervereinigung erinnern. Der Haushaltsausschuss hatte den 2007 vom Bundestag beschlossenen Bau im April überraschend wegen einer Kostensteigerung von 10 auf 15 Millionen Euro gekippt. Geplant war eine riesige begehbare Waage neben dem wiederaufgebauten Berliner Schloss. (dpa)