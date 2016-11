09.11.2016

Rot-Rot-Grün in Berlin : Koalition nimmt Abstand von Null-Toleranz-Politik

von Sabine Beikler

Bild vergößern Die Koalitionsverhandlungen bei Rot-Rot-Grün laufen. Foto: dpa

Die Grünen haben ihre Zustimmung zum Einsatz von Tasern und Bodycams gegeben. Die Null-Toleranz-Politik bei Drogendelikten rückt in den Hintergrund.

Lange hat Rot-Rot-Grün über die künftige Ausrichtung der Innenpolitik und Bürgerrechte verhandelt. Aber zum Schluss kamen die Sprecher Frank Zimmermann (SPD), Niklas Schrader (Linke) und Benedikt Lux (Grüne) mit zufriedenen Gesichtern aus den Gesprächen. Eine „komplette Einigung“ habe es gegeben, sagte Zimmermann.

Die heißt: Die künftige Koalition will in Berlin „mehr Sicherheit“ schaffen. Die polizeiliche Präsenz wird im öffentlichen Raum erhöht, die Ermittlungstätigkeit des LKA wird gestärkt, der Verfassungsschutz bleibt bestehen. Beim Thema Drogen nimmt Rot-Rot-Grün Abstand von Null-Toleranz-Räumen und will künftig Volksbegehren vereinfachen.

Bodycams und Taser

Als „Deal“ zwischen den künftigen Koalitionspartnern wurde von einer Videoüberwachung am Alexanderplatz Abstand genommen: die SPD befürwortete dies, Grüne und Linke lehnten ab. Stattdessen wird es dort eine Kombi-Wache geben nach Absprache mit der Bundespolizei. Linke und Grüne wiederum gaben ihr Plazet für die Einführung von Bodycams. Der Modellversuch mit Tasern wird fortgeführt.

Rot-Rot-Grün will in dieser Legislatur in Rettungsdienste investieren und Polizeibeamten eine bessere Besoldung und Ausstattung ermöglichen. Gegen Ende der Legislaturperiode sollen mindestens 1600 Polizisten neu eingestellt werden. Derzeit arbeiten im Vollzugsdienst 16.671 Beamte. Die Maßnahmen stehen noch unter einem Finanzierungsvorbehalt, über den die Finanzrunde am Donnerstag berät.

Dealer im Görlitzer Park sollen gezielt bekämpft werden



In der Drogenpolitik will Rot-Rot-Grün ein wissenschaftliches Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe von Cannabis für Erwachsene beantragen. Dieses dürfte wohl nur genehmigt werden, wenn diese Abgabe Schmerzpatienten betrifft. Und drei spezielle Apotheken, die bisher Cannabis auf Rezept herausgeben, will Rot-Rot-Grün stärken.

Wie, wurde am Mittwoch nicht weiter ausgeführt. Dealer im Görlitzer Park sollen „gezielt und gut“ bekämpft werden, sagte Lux. Drogenkriminalität werde nicht geduldet, sagte Zimmermann. Man wolle „in der Gesamtschau“ die organisierte Kriminalität bekämpfen, ein effektives Parkmanagement aufbauen und weiterhin polizeiliche Präsenz vor Ort zeigen.

Bei einem Volksbegehren sollen künftig Volksentscheide wenn möglich auf Wahltermine gelegt werden.

Rot-Rot-Grün will eine Frist für die Kostenschätzung des Senats einführen. Ein zeitlicher Rahmen wurde am Mittwoch nicht genannt. Und nach der ersten Stufe eines Volksbegehrens sollen inhaltliche Nachbesserungen möglich sein.