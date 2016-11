09.11.2016

Berlin und die US-Wahl : Michael Müller: "Ein bitteres Ergebnis"

Bild vergößern Berlins Regierender Michael Müller (SPD) hofft, dass die Wahl keine negativen Folgen für das Verhältnis Berlins zu den USA haben wird. Foto: Thilo Rückeis

16.000 US-Amerikaner leben an der Spree - ihr künftiger Präsident heißt Donald Trump. Wie war die Wahlnacht? Und was sagt Berlin zum Ergebnis?

Die Nacht war lange vom Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Donald Trump bestimmt. In den frühen Morgenstunden zeichnete sich ein Vorsprung für Trump ab, den Clinton nicht mehr wettmachen konnte - wahrscheinlich sehr zum Leidwesen der amerikanischen Community in Berlin, denn die meisten Exilanten in Berlin dürften den Demokraten nahestehen. Etwa 16.000 US-Amerikaner leben hier, in ganz Deutschland sind es rund 110.000. Wie haben sie, wie hat Berlin die Wahlnacht zwischen Wahlpartys, Hoffen und Bangen erlebt? Und wie reagiert das politische Berlin auf Trump? Alle Entwicklungen der Nacht lesen sie im großen Tagesspiegel-Wahl-Blog.